Antonio González de Cosío promociona su más reciente libro Más allá del estilo de Editorial Océano, el cual ha tenido dos presentaciones, una en Ciudad de México y otra en la pasada edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

Reconocido en el mundo de la moda, actualmente reside en España y ejerce como consultor de moda, colabora con diversas revistas y trabaja en nuevos proyectos literarios.

Antonio González de Cosío.

En entrevista para Gente Bien platica sobre la creación de su sexto libro que surge “con la necesidad de decir cosas nuevas, y hacerlo más personal. Creo que la idea, justo, era no decir lo que ya se había dicho, era ir más allá y de ahí viene el título. Hablar del estilo como algo que viene de dentro, que sale a tu persona, pero que vaya más allá, hacia tu entorno, hacia todas las cosas que haces, hacia cómo te comportas en sociedad, cómo te mueves en redes sociales, cómo recibes, cómo regalas, cómo el estilo te acompaña también a lo largo de tu vida hacia cuando tienes edades maduras, cómo encontrar tus tribus sociales y todo ese tipo de cosas”.

Además de documentarse sobre el tema de la belleza, incluso hizo una entrevista a una amiga que tiene su propia marca de skincare, también realizó una investigación sobre las tribus de moda actuales, que influyen y se mezclan para crear nuevos estilos “en la búsqueda de comunicar algo”.

Asimismo, habla de experiencias personales, “y en ese sentido, como periodista de moda muchas cosas se quedaron en el tintero, que no tuve oportunidad de publicar en su momento, de experiencias con gente que he entrevistado, de cosas que he vivido”. El gran reto al momento de escribirlo fue no repetir lo que ya había dicho antes, “este es mi sexto libro, de los cuales uno es una novela y cuatro son libros de ensayo. Hay un poco de recapitulación, sobre todo, cosas muy prácticas como las siluetas que le quedan a cada persona para quienes no hayan leído los libros anteriores”.

Antonio González de Cosío.

Al ser el libro más personal ¿consideras que tiene un mensaje principal?

“Un poco luego a veces pasamos por momentos en la vida en la que te pierdes por problemas familiares, de salud, anímicos, entonces cuando sabes que verte bien y sentirte bien te va a ayudar anímicamente y emocionalmente, pues adelante, ve por ello. Se ha comprobado que la belleza y el sentirte bien puede ser terapéutico. Yo siempre les recomiendo a mis lectoras mujeres que lo primero que vayan a hacer es buscar maquillaje, porque el maquillaje es el gesto más sencillo, rápido e inmediato para sentirte bien automáticamente, si no te gusta te lo quitas. Y a los señores les digo que vayan a hacerse un recorte de pelo, y a los que no tienen, un recorte de barba, un buen corte siempre ayuda”.

¿Consideras que la elegancia es un estilo?

“Creo que puede haber estilos elegantes, la elegancia es independiente del estilo. Para mí, son momentos, o sea, hay estilos que pueden tener momentos elegantes. La elegancia es un punto medio, es un saber estar, es una gracia que se lleva a todos los aspectos de tu vida, es tener una voz a medio tono, sin gritar, ni sin hablar demasiado bajo, es también un estado de ánimo y habla del interior. En mi caso, la elegancia y el buen gusto los dejo de lado si para mí se convierte en un freno para expresar mi personalidad”.

¿A qué te refieres al decir envejecer con gracia o sin ella?

“Siempre se ha dicho que hay que envejecer con gracia, pero ¿qué es envejecer con gracia? dejarte las canitas y ponerte a tejer chambritas, no. Con el promedio de edades que estamos alcanzando hoy día, la gente llega a edades avanzadas y todavía activa. Si alguien que envejece con gracia, es tratar de no verse ridículo, de vestirme de acuerdo a su edad, hay ciertas cosas que si deben tomarse en cuenta y es que no tenemos el mismo cuerpo de cuando estábamos jóvenes, hay que saber que irte poniendo en cada etapa de tu vida. Es una cuestión estética, no obstante, hay gente que se sigue poniendo lo mismo, y creo que cuando lo llevas porque te gusta, más allá de criticar, tu criterio da ese salto, sin embargo, depende cada persona y hay muchas personas mayores que han demostrado que se puede tener estilo en edades avanzadas. También pugno porque la gente mayor se encuentre y cambie de estilo si le apetece, yo invito a que la edad no represente nada, la edad sea un número y vayas obedeciendo a tus propios impulsos y forma de ser”.

Antonio González de Cosío.

¿Cuáles son tus siguientes proyectos?

“Quiero volver un poco a la novela, se me antoja volver a la novela, tengo un par escritas que quiero recuperarlas y estoy escribiendo una más ahora, es mucho más personal, mucho más íntima, ya no tiene que ver con moda, es un rollo completamente diferente, pero tampoco me niego a hacer otro libro de moda, que creo que todavía hay cosas qué decir, y sobre todo, me doy cuenta que hay mucha gente inquieta. A la mejor algo que fuera muy puntual, mucho más corto, quizá podría ser, es otra opción que estoy barajeando, pero de querer, querer, yo lo que quiero es volver a la novela”.

¿Algo más que quieras agregar?

“Ojala a los lectores de Gente Bien les interese este libro porque creo que es un libro que les va a entretener y les puede aportar un poquito”.

Antonio González de Cosío

Facebook: antonio gonzalez dcosio

Instagram: antoniogc

