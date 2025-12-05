FIL 2025: Patricia Ibárcena Promociona “Sanctas: Estudio de una mentira”

Patricia Ibárcena es una autora originaria de Barcelona, España, que por primera vez se presenta en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde promociona su segundo libro titulado Sanctas: Estudio de una mentira de Editorial Urano. Y en entrevista para Gente Bien, la escritora platica sobre éste.

Patricia Ibárcena. GENTE BIEN • TONY MARTÍNEZ.

“La idea de crear Sanctas... nace en verano de 2024, cuando estoy planteándome qué escribir después de mi novela debut (Hijos Dorados). Y yo para cada libro me centro en una investigación concreta, en un área del conocimiento porque los libros que escribo son dark academias, se caracterizan por eso, el plan que cada libro el autor explora un nicho de conocimiento, para la primera novela fue el derecho, porque soy abogada y para este quería hacer algo totalmente diferente, entonces explorando un poco los temas que me interesan, llegue al tema de la religión y de la fe, y darle un giro oscuro”.

Para esta novela, el proceso tardó un año y fue salir totalmente de su zona de confort, ya que “es una novela especulativa, lo que significa que el lector no sabe si lo que está pasando es cierto o no, es una novela de ficción, pero tiene ciertos elementos que te hacen dudar. Todos los hechos históricos que aparecen son verídicos, los lugares, las figuras históricas, el contexto, por lo que el lector se está constantemente preguntando, qué está pasando y encontrar el balance perfecto de esta especulación fue muy complicado”.

Patricia Ibárcena. GENTE BIEN • TONY MARTÍNEZ.

Su mayor reto fue superar el síndrome del impostor, “porque al fin y al cabo yo la primera novela la escribí sin ningún tipo de expectativa. Aquí fue más difícil, soy una persona que me gusta retarme, quería hacer algo diferente, algo más grande porque soy una persona ambiciosa, entonces eso fue difícil, o sea, el jugar con mi cabeza con el síndrome del impostor que te dice que no vales para esto y tener que luchar contra ello es complicado”.

"Sanctas: Estudio de una mentira" está dirigida a un público adulto, pero también lo puede leer gente joven, lectores que disfrutan del misterio, del dark academia, el thriller y la ficción contemporánea así como para quienes se hacen preguntas incómodas o explorar temas de religión y fe.

Patricia Ibárcena. GENTE BIEN • TONY MARTÍNEZ.

Al momento de escribir, Patricia Ibárcena define su estilo como “claro, conciso y a la vena”, le gusta jugar con la escritura, salirse de la “frase convencional, meterle elementos más poéticos o dejar frases sin acabar, o mezclar diálogo directo con indirecto, tiempos verbales en una misma frase”.

El siguiente paso en su carrera como escritora es trabajar en su tercera novela, ya que dedicarse a la literatura es su pasión, y recuerda que cuando estaba “en el colegio quería ser escritora, por razones de la vida soy abogada, pero la escritura siempre estuvo ahí y cuando tuve que decidir con el corazón o con la cabeza, decidí elegir con el corazón porque sabía que si no probaba una carrera en el mundo de la escritura, en el momento en que deje mi profesión, nunca lo haría, entonces estoy tan feliz que sé que es el camino correcto”.

Después de su presentación en México, Patricia Ibárcena seguirá con una gira por España promocionando Sanctas: Estudio de una mentira.

Patricia Ibárcena. GENTE BIEN • TONY MARTÍNEZ.

Patricia Ibárcena

Instagram: @patibarcena

XM