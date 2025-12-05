FIL 2025: Paula Gallego da a conocer “Tu nombre a medianoche”

Paula Gallego es una escritora española que visita México por primera vez y presenta en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara su libro Tu nombre a medianoche de Editorial Urano. En entrevista para Gente Bien la autora conversa sobre este título, que es una historia de ficción histórica, así como de su proceso de escritura.

Con más de 10 novelas, tanto para público adulto como juvenil, Paula Gallego lanza Tu nombre a medianoche que narra el romance prohibido entre dos mujeres, que ocurre en 1917 en Petrogrado. Y comenta que la trama está inspirada en “una noticia que yo leí en el periódico, de que en el País Vasco había aparecido una carta en el río que se había mantenido intacta y era una carta de amor. Me pareció una premisa maravillosa para una novela y la historia comienza así, con una carta que aparece en el Sena en París y tiene 50 años. Aparece en 1982 y creen que por el tipo de trazo, por el lenguaje, es una mujer quien escribe, entonces dan por hecho que está dirigida a un hombre, a un soldado, pero se equivocan está dirigida a una mujer”.

También explica que esta historia cobró vida a lo largo de cuatro años, ya que “ha habido otros proyectos y he tenido que parar, ha sido un proceso muy largo, en el que en algunos momentos simplemente investigaba, en otros escaletaba la trama y en otros he escrito”. Pero el desafío para ella fue “conjugar la historia, la realidad con lo que yo quería transmitir, trabajar la parte bélica, la parte más política, hacerla atractiva y que no fuese un libro denso porque el foco lo quería en los personajes”. Este libro es para un público adulto, pero considera que “es una novela muy distinta a las que tengo, creo que es tanto para lectores de ficción histórica como para lectores de romántica”.

Acerca de su estilo de escritura, enfatiza que “cada libro es distinto”, pero escribe sobre “los temas que a mí me preocupan, utilizo la escritura como una vía para explorar los temas que inquietan, me perturban, me dan miedo o que me interesan y apasionan. Y en todas estas novelas hay algo que es el motor que hace girar la trama, que luego, aunque la trama sea de fantasía, de ficción histórica, la utilizo como catarsis para explorar aquello que a mí me remueve algo por dentro”.

Su sueño profesional es “seguir escribiendo y que me lean”, por lo que ya trabaja en sus siguientes proyectos “ahora estoy escribiendo la segunda parte de "Imperio de sombra y tormento", que saldrá el año que viene y es una novela de fantasía con un toque distópico, por supuesto, tiene romance, porque creo que en todos mis libros tengo que meter romance, porque yo soy una persona muy romántica y me gusta mucho”.

Tu nombre a medianoche se lanzó en España en octubre, por lo que ahora está encantada de presentarlo en México a través de la FIL, siendo una oportunidad que quiere aprovechar.

Paula Gallego

Página Web: www.paulagallegoescritora.com

Instagram: @paulagallegodh

XM