Janet Mérida ‘Janis’ y Erika Maldonado ‘Maldo’ son conocidas por su pódcast Morras Malditas, y ahora debutan como escritoras con el libro Apaguemos la luz y entremos a la noche del sello Suma de la casa editorial Penguin Random House.

Janete Merida Aguilar "Janis" nació en Oaxaca, es periodista de raíz mixteca y ha trabajado en periódicos como El Universal, ha sido conductora de televisión, reportera de radio, y en 2021 creó, junto a Maldo, el pódcast Morras Malditas enfocado en la narración de historias sobrenaturales con voces femeninas. Actualmente es conductora del programa Pioneras en Milenio Televisión. Por su parte, Erika Susana Maldonado Jáuregui "Maldo" nació y creció en Sonora, se formó como diseñadora gráfica, tiene un posgrado en guion cinematográfico y se ha movido entre la fotografía, el cine, guion, artes visuales y el tatuaje, siempre buscando nuevas formas de expresión. Le interesan las historias que hablan de identidad, comunidad, paranormal y política. Es cocreadora de Morras Malditas, un pódcast que mezcla el misterio con la cultura popular, la memoria colectiva y el lado oscuro de lo cotidiano.

Janete Merida Aguilar. ESPECIAL.

En la actualidad, las autoras promocionan Apaguemos la luz y entremos a la noche, que además presentarán en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara el próximo 2 de diciembre, por lo que en entrevista para Gente Bien, las escritoras hablan sobre la realización de este título, que es una cautivadora colección de historias sobrenaturales, que explora relatos escalofriantes y experiencias de miedo, misterio y lo inexplicable.

Janis explica que este libro surge a raíz del propio podcast, “desde que empezamos el proyecto supimos que lo que queríamos hacer era darle voz a los relatos sobrenaturales, pero en una voz femenina, historias de fantasmas contadas por mujeres. Con el tiempo también caímos en cuenta de que nosotras crecimos leyendo muchos libros de leyendas, por ejemplo, Maldo es súper fan de Edgar Allan Poe, y yo crecí con estos libros de leyendas mexicanas que vendían en los puestos de revistas. Y sentimos que era un paso natural del pódcast hacer un libro con una investigación muy antropológica, como dice Maldo también, sobre estos espantos que habitan en nuestro país. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que yendo a nuestros lugares de origen? entonces ahí se conectó todo para hacer este libro”.

Interior de Apaguemos la luz y entremos a la noche. ESPECIAL/EDITORIAL SUMA.

"Apaguemos la luz y entremos a la noche" contiene alrededor de 48 relatos, “realmente vaciamos todo lo que la gente de cada pueblo, de cada comunidad nos contó. Y elegimos las historias conforme nos las fueron contando, algunas son muy largas, otras son un poco más cortas y casi todo está allí. Hay material que quedó fuera, pero porque se va a usar para otro formato”, comenta Janis.

Y agregan que es como una crónica de viaje, ya que las creadoras recorrieron por carretera distintos pueblos de Oaxaca y Sonora desde la Ciudad de México para investigar sobre las historias sobrenaturales que existen en sus lugares de origen. Por su parte, a Janis le encantó la historia que se narra al principio del libro El viaje de Venancio, “porque es una historia que yo crecí escuchando en mi familia, o sea, todos contaban de eso que le había pasado al abuelito de aquel viaje que había emprendido al mundo de los muertos, siendo aún muy joven, de la gente con la que se va encontrando, cómo llega a un lugar muy similar al infierno, la gente con la que platica. Para mí era muy importante que esa historia estuviera, sentamos a todos los hijos del abuelo Venancio para que nos contaran qué recordaban ellos de esa historia, fue muy hermoso poder reconstruir ese relato a través de los ojos de sus hijos”. Mientras que para Maldo, la historia que más le sorprendió fue una que encontraron “en San Rafael de Ures, que es el pueblo de mi papá, ahí nos cuentan la historia de un indio, de un apache, es muy fuerte y toda la comunidad la conoce, y se cree, se piensa, que justo esta aparición tiene maldito al pueblo”. Cuando encontraron a la persona que conocía de viva voz esta historia, un hombre muy mayor en silla de ruedas con una biblia en las manos, que la leía muy bajito, no forzaron el relato, pues les habían comentado que no le gustaba hablar de eso porque el indio se le aparecía. Finalmente, el hombre empezó a contar la historia de este ser repentinamente se sintió un viento muy frío que les congeló la piel y apareció un gato maullando.

Erika Susana Maldonado Jáuregui. ESPECIAL.

Entre las vivencias también hubo personas en Oaxaca que les contaron esos relatos en mixteco, por lo que fueron auxiliadas por sus familiares para la traducción. Y enfatizan que “no solo es un libro de historias sobrenaturales, es un libro de los pueblos de nuestro país, de cómo vive la gente, de nuestras regiones, de qué se come en estos lugares, cómo suenan las mañanas, cómo es la naturaleza, qué costumbres, qué rituales todavía se conservan y cuáles se han ido perdiendo, siempre y la mayoría de las veces a través de las voces de gente mayor, entonces para nosotras es una joya y es un regalo que compartimos con toda la gente que quiera escucharlas y meterse a este universo”, expresa Janis.

Acerca del proceso de cómo hicieron este título, mencionan que fue más o menos un mes de recorrer Oaxaca y Sonora documentando las historias con video, audio y grabadora, por lo que consideran que el mayor reto fue volver a escuchar las entrevistas y armar la crónica, quedando un primer borrador en mes y medio, para después hacer lecturas en voz alta con la editora Soraya Bello de Penguin Random House, con quien trabajaron para complementar el texto, de esta manera, se fue dando forma al libro.

Interior de Apaguemos la luz y entremos a la noche. ESPECIAL/EDITORIAL SUMA.

Apaguemos la luz y entremos a la noche está dirigido “a toda la gente amante del terror, es un libro para niños, para adolescentes, para adultos. En realidad es fácil de leer, sentimos que es un libro que cualquiera puede leer, a cualquier edad. Incluso invitamos mucho a los maestros y a los alumnos a que puedan meter este tipo de lecturas, porque nos hace conocer mucho el país, las regiones, la cultura”, explica Maldo.

Morras Malditas estrena cada miércoles nuevos capítulos y los lunes están en la Fogata de historias, un formato nocturno en el que narran historias, pero en el que también abren el espacio para que sus seguidores cuenten historias en vivo desde YouTube.

Apaguemos la luz y entremos a la noche. ESPECIAL/EDITORIAL SUMA.

Finalmente, hacen una invitación a todo para que se acerquen a este libro, que también invita a la gente a platicar, a retomar la oralidad, a platicar con mamás, abuelas, abuelos, a preguntar cómo era el pueblo donde ellos crecieron, qué tipo de seres sobrenaturales los habitaban. Y agregan que “nosotras en Morras Malditas siempre decimos que no hay que dejar morir esos relatos sobrenaturales, porque esos también son parte de nuestra identidad, también nos habla del lugar del que venimos. Esa ha sido nuestra tarea durante estos cuatro, casi cinco años y creo que es algo en lo que vamos a seguir trabajando. Nos encantaría que pueda llegar a las escuelas, por ejemplo, ir a contar historias a las escuelas, porque sabemos que a la ‘chamacada’ les encanta este tema, entonces claro que nos gustaría a futuro hacer más libros y seguir con nuestros proyectos”.

Morras Malditas

Facebook: Morras Malditas

Instagram: @morrasmalditas

YouTube: Morras Malditas

Presentación en FIL 2025

2 de diciembre, 17:00 hrs.

Salón Enrique González Martínez en el Área Internacional

Con Ave Barrera y Dahlia de la Cerda.

XM