Tiffany & Co. de El Palacio de Hierro Andares fue la sede en Guadalajara para la presentación de la portada The Editorial de Karla Laveaga así como de su nuevo proyecto.

Los anfitriones recibieron a los invitados con una sonrisa, entre ellos se contó con la presencia especial de Pamela Ocampo, Luis Torres, Alejandra Infante, María José Hernández, Gina Litchi, Ricardo Korkowski, Estrella Pérez, Aldara Alonso, Isabela Solares, Alejandra Ramírez, entre otros, quienes se reunieron para celebrar la develación de la portada.

En portada: Karla Laveaga y Tiffany & Co. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 17 de julio 2026