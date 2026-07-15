Miércoles, 15 de Julio 2026

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Gente Bien Jalisco: Revista del 17 de julio 2026

Entre bodas, cumpleaños y la llegada de nuevas marcas a la ciudad, esta semana en Gente Bien compartimos un repaso por los mejores eventos sociales de Guadalajara

Christian Pérez

Tiffany & Co. de El Palacio de Hierro Andares fue la sede en Guadalajara para la presentación de la portada The Editorial de Karla Laveaga así como de su nuevo proyecto.

Los anfitriones recibieron a los invitados con una sonrisa, entre ellos se contó con la presencia especial de Pamela Ocampo, Luis Torres, Alejandra Infante, María José Hernández, Gina Litchi, Ricardo Korkowski, Estrella Pérez, Aldara Alonso, Isabela Solares, Alejandra Ramírez, entre otros, quienes se reunieron para celebrar la develación de la portada.

En portada: Karla Laveaga y Tiffany & Co. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 17 de julio 2026
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Carrera Andares realiza la tercera edición

Todo un éxito fue la tercera edición de la Carrera Lululemon Andares, que reunió a más de tres mil corredores y deportistas tapatíos el domingo 12 de julio, quienes junto a sus familias disfrutaron de esta ruta a elegir entre 6, 12 y 16 kilómetros que partió en Paseo Andares, así que desde las 6:30 am se dejaron ver con sus mejores outfits y toda la actitud para ubicarse en los primeros lugares.

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Jennifer Ayala, Karen Bañalez, Amelia Alarcón y Jackie Morales. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 17 de julio 2026
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Rosita Watanabe: Muy querida por sus amigas

Con una emotiva reunión llena de afecto, excelente gastronomía y un gran ambiente, Rosita Watanabe celebró un año más de vida acompañada por un grupo de entrañables amigas, quienes se dieron cita para compartir una tarde inolvidable.

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Tiri Gómez Watanabe y Rosita Watanabe Muñoz. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 17 de julio 2026

 

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Wendy’s abre su primera sucursal en Jalisco

La cadena de hamburguesas Wendy’s abrió su primera sucursal en Jalisco, por lo que celebró una gran inauguración.Tras la bendición de las instalaciones y el corte de listón, se abrieron oficialmente las puertas del establecimiento a los invitados, quienes emocionados atravesaron una carpa para ingresar por primera vez al restaurante para disfrutar de las icónicas hamburguesas.

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Eduardo, Cecilia, Andrés y Edgar Orozco. GENTE BIEN JALISCO /Inauguración del restaurante Wendy’s
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Deyanira & Leonel: Renovación de un compromiso de amor

Deyanira Amillano y Leonel Zañudo celebraron 25 años de matrimonio con una hermosa ceremonia ecleseastica en el Templo de Santa Rita de Casia, en donde estuvieron acompañados por sus padres Aida Rodelo, Ampelio Amillano +, Alicia Inzunza y Luis Alfonso Zañudo +, sus padrinos Jesús Alfonso Amillano y Ana Elodia Braud, Patricio Inzunza y Rocío Camacho, así como sus hijas María y Ale Zañudo, amigos y familiares.

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Deyanira Amillano y Leonel Zañudo Inzunza. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 17 de julio 2026

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