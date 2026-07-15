Aumentan las enfermedades gastrointestinales en Jalisco en lo que va del año

Al corte de la semana epidemiológica más reciente, el número de enfermedades asociadas a infecciones gastrointestinales aumentó en lo que va del año.

María Luisa es solo una de las pacientes afectadas, quien mantuvo una infección de este tipo por más de 10 días. Comenzó como una diarrea normal, pero al paso de un par de días las complicaciones aumentaron con vómito, náuseas, dolor de cabeza, dolor de articulaciones y escalofríos, además de presentar entumecimiento de las extremidades.

Ahí fue cuando pensó que no se trataba de una simple diarrea, y entonces acudió a consulta médica, donde le diagnosticaron una infección gastrointestinal aguda . "Creo que nunca me había sentido así. Usualmente uno se toma un medicamento de la farmacia y mejora, pero ahora no me hizo nada. Cuando me empezó a doler el cuerpo me empecé a preocupar, y entonces fui a consulta a un médico particular, quien me dio antibiótico. No fui la única, en mi círculo cercano de amistades y trabajo otras seis personas estaban como yo, y ninguna habíamos convivido entre nosotros o comido lo mismo", contó María Luisa.

Según los datos de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, al cierre de la semana epidemiológica 26, reportada al pasado lunes 13 de julio, se registraron en Jalisco 108 mil 826 casos de infecciones intestinales. Es decir, en promedio, este año se han confirmado 598 casos diariamente en Jalisco.

En comparación, en la misma semana epidemiológica de 2025 la Secretaría de Salud Federal reportaban apenas 104 mil 290 casos, es decir, hubo 4 mil 536 casos más de este tipo de enfermedades en lo que va de este 2026, y esto, sin considerar causas como la amebiasis o la salmonelosis, que se registran en etiquetas distintas.

Entre las causas analizadas dentro de estas cifras se incluyen principalmente las infecciones estomacales más comunes de la vida diaria, combinando bacterias y virus frecuentes con cuadros clínicos que no se confirman, necesariamente, en laboratorio.

Y aunque existe una crisis por el agua de mala calidad que llega a más de 200 colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara, el secretario de Salud del Estado, Héctor Raúl Pérez Gómez, descartó que los incrementos en este tipo de enfermedades se relaciones con esta situación, pues afirmó, "no se ha identificado un incremento atípico de enfermedades gastrointestinales".

"Los canales endémicos son un concepto técnico que se utiliza en el área de salud pública para identificar cuándo una enfermedad se está saliendo de los rangos habituales. Bueno, pues hasta el corte del 3 de julio de este 2026, estos canales endémicos no muestran un incremento atípico de enfermedades gastrointestinales o conjuntivitis, por ejemplo, asociadas al agua en el Área Metropolitana de Guadalajara", afirmó el secretario.

En las cifras distantes a las reportadas por la Secretaría de Salud Federal, el secretario señaló que los datos de vigilancia en salud mostraron apenas 54 mil 869 casos de enfermedades gastrointestinales desde el inicio de este 2026 y hasta su semana epidemiológica número 24 , frente a 56 mil 448 casos en el mismo periodo del 2025, parte de las razones por las cuales no se ha emitido una alerta sanitaria por el agua turbia que llega a las casas de gran parte de la Metrópoli. "Las autoridades federales son las únicas facultadas para emitir alertas sanitarias o epidemiológicas", añadieron las autoridades sanitarias de Jalisco.

Pese a ello, reiteraron que el agua de la llave no debe usarse para beber o preparar alimentos; y por el contrario se recomienda agua purificada para consumo humano y actividades como el lavado de los dientes o la limpieza de los alimentos. Además, se instó a realizar una "extremar limpieza de tinacos y cisternas".

Estas son las recomendaciones para evitar enfermedades intestinales y prevenir complicaciones médicas

Gabriela Paola Romero González, Profesora del Departamento de Clínicas del Centro Universitario de Los Altos, de la Universidad de Guadalajara (UdeG), explicó que es habitual que durante el periodo de calor y el verano las personas sean más susceptibles a contraer alguna infección gastrointestinal, por factores que van desde el calor hasta las lluvias, y respecto del manejo adecuado de los alimentos (que sean refrigerados de forma correcta), una mala hidratación o el contacto con agua contaminada.

Durante esta temporada, explicó, las enfermedades gastrointestinales se convierten en uno de los principales motivos de consulta en las unidades de atención primaria, siendo las y los menores de edad y las personas adultas mayores los grupos con mayor riesgo de desarrollar complicaciones si estas no se atienden a tiempo.

El principal riesgo, señaló la especialista, es llegara a presentar un cuadro de deshidratación derivada de los episodios de diarrea y vómito, por lo que insistió en reforzar las medidas preventivas y no minimizar este tipo de padecimientos, acudiendo de inmediato al médico.

"Parte de las recomendaciones que debemos de tener para evitar precisamente lo que son las enfermedades gastrointestinales es ubicarnos que, de los meses de mayo, junio, julio, inclusive un poco de agosto, las enfermedades gastrointestinales se convierten en un motivo de consulta muy frecuente dentro de los centros de salud de atención primaria. Los grupos de edad más afectados van a ser los menores de edad, pero también los extremos de la vida y son en ellos donde vamos a ver complicaciones un poquito más serias", expresó.

La especialista explicó que las enfermedades gastrointestinales pueden ser ocasionadas por distintos microorganismos, como bacterias y parásitos, por lo que la evolución de los síntomas puede variar según el microorganismo causante. Mientras algunas infecciones aparecen días después del contagio, otras provocan vómito intenso y diarrea pocas horas después de consumir alimentos contaminados, razón por la que recomendó evitar la automedicación y acudir con un profesional de la salud para recibir un diagnóstico adecuado.

"La presentación clínica va a ser diferente. Hay algunas que pueden ser transitorias y otras, como la amibiasis, tienen un periodo de incubación y días después aparecen los síntomas. En cambio, por ejemplo, el estafilococo, que es muy común en algunos pasteles o en el arroz, sobre todo en los bufetes de comida, presenta síntomas muy drásticos en un periodo corto de tiempo después de ingerir el alimento, con vómito de difícil control y evacuaciones continuas."

Mantener medidas de higiene, clave para prevenir más casos de infección intestinal

Romero González indicó que una de las principales medidas preventivas consiste en conservar adecuadamente los alimentos, especialmente durante la temporada de calor, además de reforzar hábitos de higiene como el lavado frecuente de manos y el consumo de agua segura. También recomendó que los niños lleven agua embotellada o en termo a la escuela, ante la posibilidad de que algunos bebederos no cuenten con sistemas adecuados de tratamiento.

"Una de las recomendaciones más importantes es el manejo de los alimentos en esta temporada por las altas temperaturas que tenemos. La carne, el pollo, los mariscos siempre se deben mantener en el congelador o en la parte más fría del refrigerador; antes de prepararlos se debe hacer una desinfección, un lavado y después cocinarlos", señaló.

"También es importante recordar el lavado de manos, no solo antes y después de entrar al baño, sino después de tener contacto con diversos objetos del día a día, incluso cuando manejamos dinero, y no dejar de lado la medida que adoptamos muy bien durante la contingencia por el COVID-19, que es el uso constante del gel antibacterial. En los niños también es muy importante que, si son escolares, los mandemos con agua embotellada o con un termo de agua desde casa, porque muchas veces los bebederos no reciben un tratamiento especial y es común que ahí se presenten enfermedades como la amibiasis", añadió la especialista.

Asimismo, señaló que es importante prestar atención a síntomas de alarma como fiebre persistente, diarrea que se prolongue por varios días o signos de deshidratación , ya que pueden derivar en complicaciones, particularmente en menores de edad y adultos mayores.

Respecto del uso cotidiano del agua, con la cual nos aseamos y preparamos nuestros alimentos, añadió que es muy importante mantenerse pendientes de la calidad del líquido que sale de nuestras llaves, para lo cual es clave el mantenimiento constante de los tinacos a través de limpieza y cloración periódica, claves que también forman parte de las medidas para reducir el riesgo de infecciones asociadas al agua contaminada.

De la misma forma, si se está en la calle durante una tormenta y se tiene contacto con el agua de la vía pública, lo ideal es asearse en cuanto se llega a casa, pues esta agua también puede convertirse en un riesgo para las personas al tener contacto con los desechos habituales que convergen en una ciudad.

"Particularmente, todos los tinacos deben de ser clorados y su limpieza se debe realizar cada seis meses. Son cuidados que debemos tener en nuestros hogares. A veces podemos minimizar los trastornos gastrointestinales y no debería de ser así; tienen una relevancia y pueden llegar a tener complicaciones serias, por lo que se recomienda acudir con el médico desde los primeros síntomas", dijo la especialista.

" Toda aquella fiebre que no se resuelva en menos de tres días debe recibir atención médica. También una diarrea que no se resuelva y que ya sea mayor de cinco días. Todos estos son señales de que se pueden presentar complicaciones como la deshidratación y otros trastornos electrolíticos. Los menores de edad, sobre todo los lactantes, se pueden deshidratar en horas y, si no reciben la atención médica adecuada, incluso, hay casos en los que se puede llegar a fallecer por una infección mal tratada", finalizó la especialista médica.

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