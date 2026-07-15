The Munch Station Co: Experiencias deliciosas en tus eventos

The Munch Station Co. es una empresa especializada en crear experiencias deliciosas para eventos a través de estaciones de munchies & alimentos completamente personalizadas. Combina diseño, producción y gastronomía para desarrollar montajes que se convierten en parte de la decoración y la experiencia de cada celebración, creada por Fer Cortés hace casi ocho años.

En Munch Station no solo ofrecen estaciones de munchies y alimentos, crean experiencias

Buscan ofrecer una experiencia diferente y de alta calidad en sus eventos sociales y corporativos. Trabajan en bodas, XV años, cumpleaños, eventos empresariales, lanzamientos de marca y celebraciones privadas , colaborando de la mano con event planners, wedding planners y clientes que buscan propuestas originales y personalizadas.

El equipo se encarga de asesorarte en cada etapa para desarrollar una propuesta personalizada

Ofrecen más de 40 productos y servicios, entre ellos: esquites, healthy chips, tostilocos, charcutería, churros, fresas con chocolate, helado suave, Slushies, mixología, barra de café, bebidas especiales y muchas opciones más, todas personalizables de acuerdo con la temática de cada evento.

Desean brindar una experiencia memorable tanto visual como gastronómica



Su especialidad son las estaciones personalizadas de munchies, donde cada detalle, desde el diseño hasta la presentación de los alimentos, se adapta al concepto del evento . Además, su mixología y las estaciones temáticas se han convertido en algunos de los servicios favoritos de sus clientes por la experiencia visual e interactiva que ofrecen.

Hay conceptos completamente temáticos y producciones de gran formato

Cuentan con el programa de Munch Rewards que son beneficios especiales durante el año , además de ventajas exclusivas para clientes frecuentes y event planners.

T: 33 2055 5522

I @munchstationco

F The Munch Station Co

TikTok: @munchstationco

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