The Munch Station Co: Experiencias deliciosas en tus eventos

The Munch Station Co. es una empresa especializada en crear experiencias deliciosas para eventos a través de estaciones de munchies & alimentos completamente personalizadas. Combina diseño, producción y gastronomía para desarrollar montajes que se convierten en parte de la decoración y la experiencia de cada celebración, creada por Fer Cortés hace casi ocho años. Buscan ofrecer una experiencia diferente y de alta calidad en sus eventos sociales y corporativos. Trabajan en bodas, XV años, cumpleaños, eventos empresariales, lanzamientos de marca y celebraciones privadas, colaborando de la mano con event planners, wedding planners y clientes que buscan propuestas originales y personalizadas.Ofrecen más de 40 productos y servicios, entre ellos: esquites, healthy chips, tostilocos, charcutería, churros, fresas con chocolate, helado suave, Slushies, mixología, barra de café, bebidas especiales y muchas opciones más, todas personalizables de acuerdo con la temática de cada evento.Su especialidad son las estaciones personalizadas de munchies, donde cada detalle, desde el diseño hasta la presentación de los alimentos, se adapta al concepto del evento. Además, su mixología y las estaciones temáticas se han convertido en algunos de los servicios favoritos de sus clientes por la experiencia visual e interactiva que ofrecen.Cuentan con el programa de Munch Rewards que son beneficios especiales durante el año, además de ventajas exclusivas para clientes frecuentes y event planners.T: 33 2055 5522 I @munchstationco F The Munch Station Co TikTok: @munchstationcoAA