Miércoles, 15 de Julio 2026

LO ÚLTIMO DE Gente Bien

Gente Bien | Wendy’s

Wendy’s abre su primera sucursal en Jalisco

En sus siguientes proyectos Wendy’s contempla un plan de expansión en todo el estado de Jalisco

Por: Xochitl Martínez

Inauguración Wendy’s Guadalajara. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 17 de julio 2026

Inauguración Wendy’s Guadalajara. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 17 de julio 2026

La cadena de hamburguesas Wendy’s abrió su primera sucursal en Jalisco, por lo que celebró una gran inauguración.

Corte de listón inaugural Wendy’s Guadalajara. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno
Inauguración Wendy’s Guadalajara. GENTE BIEN JALISCO / Inauguración del restaurante Wendy’s

Tras la bendición de las instalaciones y el corte de listón, se abrieron oficialmente las puertas del establecimiento a los invitados, quienes emocionados atravesaron una carpa para ingresar por primera vez al restaurante para disfrutar de las icónicas hamburguesas.

Inauguración Wendy’s Guadalajara.  GENTE BIEN JALISCO / Revista del 17 de julio 2026
Lety Orozco. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Durante el evento de apertura también se realizaron dinámicas, en las que los asistentes ganaron premios como hamburguesas, frostys, combos y paquetes familiares.

Wendy’s es una cadena internacional de hamburguesas fundada en 1969 en Columbus, Ohio. Reconocida por sus hamburguesas elaboradas al momento con carne fresca, ingredientes de calidad y su icónico Frosty.

En sus siguientes proyectos Wendy’s contempla un plan de expansión en todo el estado de Jalisco.

Eduardo, Cecilia, Andrés y Edgar Orozco. Inauguración Wendy’s Guadalajara. GENTE BIEN JALISCO /Inauguración del restaurante Wendy’s
Personal Wendy’s Guadalajara.  GENTE BIEN JALISCO / Revista del 17 de julio 2026

Evento: Inauguración del restaurante Wendy’s.

Lugar: Av. De la Solidaridad Iberoamericana 4030.

Fecha: 8 de julio de 2026.

Wendy’s

Av. De la Solidaridad Iberoamericana 4030 local 1, Col. Las Granjitas.

El Salto, Jalisco.

Página Web: www.wendys.com.mx

Facebook: wendysmex

Instagram: wendysmx

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones