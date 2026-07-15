Wendy’s abre su primera sucursal en Jalisco

La cadena de hamburguesas Wendy’s abrió su primera sucursal en Jalisco, por lo que celebró una gran inauguración.Tras la bendición de las instalaciones y el corte de listón, se abrieron oficialmente las puertas del establecimiento a los invitados, quienes emocionados atravesaron una carpa para ingresar por primera vez al restaurante para disfrutar de las icónicas hamburguesas.Durante el evento de apertura también se realizaron dinámicas, en las que los asistentes ganaron premios como hamburguesas, frostys, combos y paquetes familiares.Wendy’s es una cadena internacional de hamburguesas fundada en 1969 en Columbus, Ohio. Reconocida por sus hamburguesas elaboradas al momento con carne fresca, ingredientes de calidad y su icónico Frosty.En sus siguientes proyectos Wendy’s contempla un plan de expansión en todo el estado de Jalisco.