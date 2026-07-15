Con una emotiva reunión llena de afecto, excelente gastronomía y un gran ambiente, Rosita Watanabe celebró un año más de vida acompañada por un grupo de entrañables amigas, quienes se dieron cita para compartir una tarde inolvidable.La celebración tuvo lugar el pasado 27 de junio, en el domicilio de la festejada, donde las asistentes disfrutaron de una cálida convivencia entre felicitaciones, anécdotas y los mejores deseos para la cumpleañera.El menú fue preparado por Caterina Giangrande, de Italia Mía, quien deleitó a las invitadas con una exquisita selección de especialidades italianas. La comida incluyó pizzas artesanales de pepperoni con pimiento amarillo y cebolla morada, así como una clásica pizza hawaiana. Como platillos principales se sirvieron pasta al pomodoro y pasta en una delicada salsa cremosa de quesos.Como complemento, se ofrecieron dos frescas ensaladas: una elaborada con mezcla de hojas verdes, queso de cabra, nuez pecana y arándanos deshidratados, y otra con lechugas, jitomate cherry, queso parmesano, jamón serrano y prosciutto, que aportó un auténtico sabor mediterráneo al menú.La música también fue protagonista de la celebración. El Mariachi Los Cardenales de Zapopan interpretó Las Mañanitas y un selecto repertorio de música mexicana en honor de Rosita, llenando de emotividad el festejo. Más tarde, el grupo Los Andariegos puso el toque festivo de la tarde con su característico estilo, logrando que las asistentes cantaran, disfrutaran y compartieran momentos llenos de alegría.Para cerrar con broche de oro, varias de las invitadas llevaron diversos pasteles y una gran variedad de postres, que fueron compartidos durante una agradable sobremesa, convirtiéndose en el complemento perfecto para una celebración tan especial.Entre fotografías del recuerdo, brindis y entrañables conversaciones, Rosita Watanabe agradeció las múltiples muestras de cariño recibidas, disfrutando de un cumpleaños rodeada de amistad, buena música y una extraordinaria experiencia gastronómica que hizo de la tarde un momento inolvidable.