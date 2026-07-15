Carrera Andares: Lululemon realiza la tercera edición

Todo un éxito fue la tercera edición de la Carrera Lululemon Andares, que reunió a más de tres mil corredores y deportistas tapatíos el domingo 12 de julio, quienes junto a sus familias disfrutaron de esta ruta a elegir entre 6, 12 y 16 kilómetros que partió en Paseo Andares, así que desde las 6:30 am se dejaron ver con sus mejores outfits y toda la actitud para ubicarse en los primeros lugares.Hubo diversas categorías como varonil y femenil, pero una de las más atractivas fue la carrera Kids con gran participación de los más pequeños, así como una carrera Pet-Friendly.Durante el trayecto no faltaron las porras, carteles y aplausos de los acompañantes, que los esperaban en la meta para darles todo su apoyo. Al llegar a la meta los atletas recibieron su medalla y snacks saludables. Más tarde se realizó la premiación con increíbles obsequios de los patrocinadores.Los aliados estratégicos en esta carrera fueron Lululemon, Akron, Hospitales Puerta de Hierro, Pocari Sweat, Smart Bamboo, Birdman, Dasavena, Hyatt Regency Andares, Chilito Sirilo, Sano Remedio, Proteletta, Seasons Love your Skin, Jefferson School, Coco Bubble Tea, Renovae, Nano Shoes, Gonvill Librerías y Gocco.