Carrera Andares: Lululemon realiza la tercera edición

Todo un éxito fue la tercera edición de la Carrera Lululemon Andares, que reunió a más de tres mil corredores y deportistas tapatíos el domingo 12 de julio, quienes junto a sus familias disfrutaron de esta ruta a elegir entre 6, 12 y 16 kilómetros que partió en Paseo Andares, así que desde las 6:30 am se dejaron ver con sus mejores outfits y toda la actitud para ubicarse en los primeros lugares.

Carrera Andares. GENTE BIEN JALISCO / M. Rached

Francisco Núñez y Marisol Núñez. GENTE BIEN JALISCO / Carrera Andares

Hubo diversas categorías como varonil y femenil, pero una de las más atractivas fue la carrera Kids con gran participación de los más pequeños, así como una carrera Pet-Friendly.

Ana Karen Castañeda, Emilia Martínez y Kira. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 17 de julio 2026

Daniela y Mariana Lemus. GENTE BIEN JALISCO / M. Rached

Durante el trayecto no faltaron las porras, carteles y aplausos de los acompañantes, que los esperaban en la meta para darles todo su apoyo. Al llegar a la meta los atletas recibieron su medalla y snacks saludables. Más tarde se realizó la premiación con increíbles obsequios de los patrocinadores.

Mariana Lozano y Carlos Sandoval. GENTE BIEN JALISCO / Carrera Andares

Carrera Andares. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 17 de julio 2026

Los aliados estratégicos en esta carrera fueron Lululemon, Akron, Hospitales Puerta de Hierro, Pocari Sweat, Smart Bamboo, Birdman, Dasavena, Hyatt Regency Andares, Chilito Sirilo, Sano Remedio, Proteletta, Seasons Love your Skin, Jefferson School, Coco Bubble Tea, Renovae, Nano Shoes, Gonvill Librerías y Gocco.