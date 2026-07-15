IDEFT acerca capacitación de alta especialización

Con una oferta académica cada vez más innovadora y especializada, el Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT), encabezado por Salvador Cosío Gaona, fortalece la preparación del talento jalisciense mediante cursos que responden a las nuevas exigencias del mercado laboral, incorporando programas de alta tecnología y capacitación especializada para sectores productivos estratégicos de la entidad.

Como parte de esta visión, la Unidad Guadalajara, a cargo de Felipe Reyes Robles, inició los cursos de Propedéutico de Piloto Aviador y Robótica Industrial y Colaborativa, desarrollados en coordinación con la empresa Industrial Robotics Solutions S.A. de C.V.

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El esquema de formación combina teoría y práctica

Los participantes comenzaron su proceso de formación mediante un esquema que combina teoría y práctica para desarrollar habilidades en automatización, programación y operación de sistemas robóticos industriales, así como conocimientos especializados para quienes buscan incursionar en el sector aeronáutico a través del Propedéutico de Piloto Aviador.

De manera paralela, el Plantel Amatitán del IDEFT, que encabeza Juan Ignacio Hermosillo, continúa impulsando la especialización en una de las industrias más emblemáticas de Jalisco con el curso de Análisis Sensorial, desarrollado en coordinación con el Colegio Internacional de Técnicos y de Maestros Tequileros (CITEMATEQ).

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Como resultado de esta capacitación, se realizó la entrega de constancias a quienes fortalecieron sus conocimientos para identificar, evaluar y valorar las características sensoriales del tequila, contribuyendo a elevar la calidad de los procesos productivos y a fortalecer la competitividad del sector.

El director general del IDEFT, Salvador Cosío Gaona, señaló que la incorporación de cursos tecnológicos y de alta especialización, así como el desarrollo de programas dirigidos a sectores productivos consolidados, reflejan la evolución permanente de la oferta académica del Instituto para responder a las necesidades reales del mercado laboral.

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La innovación fortalece las vocaciones productivas de Jalisco

Subrayó que la innovación no solo implica adoptar nuevas tecnologías, sino también fortalecer las vocaciones productivas que distinguen a Jalisco, formando talento capaz de impulsar la competitividad, la productividad y el desarrollo económico del estado.

Estas acciones forman parte de la estrategia del Gobierno de Jalisco, encabezada por Pablo Lemus Navarro, para fortalecer el capital humano mediante una capacitación pertinente, innovadora y vinculada con los sectores productivos. Asimismo, responden al impulso del secretario de Educación y presidente de la Junta Directiva del IDEFT, Juan Carlos Flores Miramontes, de consolidar una formación para el trabajo que genere mayores oportunidades de desarrollo, movilidad social y bienestar para las y los jaliscienses.

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Con programas que abarcan desde la robótica industrial y la aviación hasta la especialización en la industria tequilera, el IDEFT consolida una oferta educativa de vanguardia que fortalece las vocaciones productivas de Jalisco y prepara a las personas para enfrentar los retos de una economía en constante transformación.

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