Miércoles, 15 de Julio 2026

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Gente Bien | Celebración

Deyanira & Leonel: Renovación de un compromiso de amor

Para festejar organizaron junto a la familia Oliman una gran fiesta, que lució la decoración de Sigifredo Islas y los invitados asistieron de colores vaporosos

Por: Xochitl Martínez

Deyanira Amillano y Leonel Zañudo Inzunza. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 17 de julio 2026

Deyanira Amillano y Leonel Zañudo Inzunza. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 17 de julio 2026

Deyanira Amillano y Leonel Zañudo celebraron 25 años de matrimonio con una hermosa ceremonia ecleseastica en el Templo de Santa Rita de Casia, en donde estuvieron acompañados por sus padres Aida Rodelo, Ampelio Amillano +, Alicia Inzunza y Luis Alfonso Zañudo +, sus padrinos Jesús Alfonso Amillano y Ana Elodia Braud, Patricio Inzunza y Rocío Camacho, así como sus hijas María y Ale Zañudo, amigos y familiares.

Anyeliki Elizalde, Ampelio Amillano, Aída Rodelo, Leonel Zañudo, Deyanira Amillano, Carolina Sandoval, Martín Contreras, Aidmar Contreras, Karen Jacobo, Kirahayduck López y Juan Carlos Amillano. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno
Deyanira Amillano y Leonel Zañudo Inzunza. GENTE BIEN JALISCO / 25 aniversario de bodas de Deyanira Amillano Rodelo y Leonel Zañudo Inzunza

Para festejar organizaron junto a la familia Oliman una gran fiesta, que lució la decoración de Sigifredo Islas y los invitados asistieron de colores vaporosos.

Alberto Tapia y Alejandra Zañudo. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 17 de julio 2026
Deyanira Amillano, Leonel Zañudo Inzunza y Alejandra Zañudo. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Durante la celebración se ofreció un banquete servido por Toriba, acompañado de diferentes bebidas en un ambiente que estuvo amenizado por la música en vivo de sax, violín, DJ, mariachi y banda, disfrutando de una grata convivencia, momentos de alegría y mucho cariño.

Rocío Camacho, Leonel Zañudo, Deyanira Amillano y Patricio Inzunza. GENTE BIEN JALISCO / 25 aniversario de bodas de Deyanira Amillano Rodelo y Leonel Zañudo Inzunza
Juan Carlos Amillano, Ampelio Amillano, Deyanira Amillano, Aidmar Contreras y Martín Contreras. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 17 de julio 2026

Evento: 25 aniversario de bodas de Deyanira Amillano Rodelo y Leonel Zañudo Inzunza.

Lugar: Hacienda Nextipac.

Fecha: 12 de junio de 2026.

Invitados: 240.

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