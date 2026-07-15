Deyanira & Leonel: Renovación de un compromiso de amor

Deyanira Amillano y Leonel Zañudo celebraron 25 años de matrimonio con una hermosa ceremonia ecleseastica en el Templo de Santa Rita de Casia, en donde estuvieron acompañados por sus padres Aida Rodelo, Ampelio Amillano +, Alicia Inzunza y Luis Alfonso Zañudo +, sus padrinos Jesús Alfonso Amillano y Ana Elodia Braud, Patricio Inzunza y Rocío Camacho, así como sus hijas María y Ale Zañudo, amigos y familiares.Para festejar organizaron junto a la familia Oliman una gran fiesta, que lució la decoración de Sigifredo Islas y los invitados asistieron de colores vaporosos.Durante la celebración se ofreció un banquete servido por Toriba, acompañado de diferentes bebidas en un ambiente que estuvo amenizado por la música en vivo de sax, violín, DJ, mariachi y banda, disfrutando de una grata convivencia, momentos de alegría y mucho cariño.