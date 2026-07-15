Lemus reprocha falta de apoyo y recursos a CONAGUA para solucionar mala calidad de agua

Aunque hace un año se presentaron los proyectos del Acueducto Chapala-Guadalajara y de ampliación de la Planta Potabilizadora Número 1 de Miravalle a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), el Gobernador Pablo Lemus reprochó que la dependencia no ha otorgado apoyos ni recursos para las obras que solucionarán la mala calidad del agua en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). Ambas requieren una inversión de alrededor de 17 mil millones de pesos y lamentó que "la Federación, CONAGUA, nos ha dejado completamente solos".

Lemus enfatiza falta de apoyo federal desde hace un año

Afirmó que Jalisco no ha recibido "un solo peso de la Federación para proyectos de infraestructura" en lo que va del sexenio de la Presidenta Claudia Sheinbaum. Además, criticó las declaraciones del director del Organismo Cuenca Lerma–Santiago–Pacífico, Gustavo Figueroa Cuevas, quien negó que no se hayan destinado recursos para atender la problemática de la mala calidad de agua y para el saneamiento del río Santiago. El Gobierno federal ejerce una bolsa superior a los dos mil 200 millones de pesos en obras de tratamiento, abastecimiento y saneamiento, aseguró el funcionario federal.

“Después de un año no hemos recibido respuesta. Bueno, la respuesta la dio ayer el director regional, que el Gobierno federal no va a apoyar a nuevos proyectos de agua en Jalisco. Esto es muy lamentable porque hasta el día de hoy, lo que yo dije el lunes es completamente cierto: no ha habido un solo peso de la Federación para proyectos de infraestructura para Jalisco en este sexenio. Ninguno, ni un solo peso. No ha llegado un solo peso para obras de agua", dijo Lemus Navarro.

Añadió que “yo he venido solicitando una cita con la Presidenta para presentarle los proyectos de infraestructura desde hace ocho meses. Desafortunadamente, por la agenda presidencial y lo entiendo, no se ha podido dar. El día de ayer, después de la mañanera en que la presidenta expresa que es mejor una llamada que una declaración, inmediatamente me puse en contacto con ella […]. Hasta el momento no he recibido respuesta todavía de esa llamada".

El Gobernador descartó confrontación con el Gobierno federal, sin embargo, insistió en los recursos para emprender las obras de largo plazo detalladas en el plan hídrico del Estado. Asimismo, recriminó que el director Figueroa Cuevas cierre el apoyo federal y de CONAGUA.

"Es una lástima esta declaración de verdad, cuando lo que se ha venido es construyendo una relación de respeto. Por lo tanto, pues yo espero que la presidenta escuche este respetuoso llamado y por mi parte trabajar por tener mejor calidad del agua. Que seamos parte de la solución la Federación, el Estado y los municipios", expresó.

NG