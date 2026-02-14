¿Cuántas calorías tiene y qué tan saludable es comer bolillo?

El bolillo, mejor conocido como birote en algunas zonas de Jalisco, es uno de los panes con mayor tradición en México, ya que se emplea para la preparación de platillos como la torta ahogada y la capirotada. Sin embargo, comerlo sin moderación podría generar efectos negativos en la salud.

Aunque comer bolillo es reconfortante, tanto que hasta existe un dicho popular que recomienda ingerirlo tras un susto, es importante tener en cuenta su valor nutricional, pues, debido a sus ingredientes, podría no ser tan saludable comparado con otros panes.

¿Cuál es el origen del bolillo?

Se cree que el bolillo es un producto obtenido de la fusión de la cocina francesa y mexicana. En el Siglo XIX, este alimento era vendido por el panadero Camille Pirotte, perteneciente a la corte de Maximiliano de Habsburgo.

En un principio, su forma era semejante al baguette, pero los expertos indican que en textura habría sido adaptado como el birote y de aquí mismo habría tomado su nombre, en referencia a Pirotte. De hecho, así se le conoce en algunas regiones del país.

¿Qué tan saludable es comer bolillo?

Aunque su forma y textura cambiaron con el paso del tiempo, siempre ha conservado la misma base de ingredientes: harina, manteca o aceite, levadura, sal y agua. Al ser pocos elementos, el bolillo podría no tener un valor nutrimental destacado.

Según datos del Sistema Digital de Alimentos, una pieza de 80 g se compone en un 70% (45 g) de carbohidratos, 16% (5 g) de lípidos y sólo el 13% (9) de proteínas.

Como podrás ver, más de la mitad de su composición son carbohidratos, cuyo consumo en exceso podría ocasionar problemas como metabolismo lento, inflamación, malestar estomacal y sensación de cansancio.

Es verdad que contiene nutrientes esenciales, aunque en menor cantidad. Por ejemplo, el sistema indica que dicha porción aporta 1 mg de vitamina A y B1, 4 mg de vitamina, 56 mcg de vitamina B9 y 9 mg de vitamina K.

El aporte de minerales es más elevado que las vitaminas. Por ejemplo, una pieza tiene alrededor de 33 mg de calcio, 89 mg de fósforo, 105 mg de potasio, 24 mg de magnesio, 31 mcg de selenio, y 405 mg de sodio.

El segundo indicador con el que se debe tener cuidado es el sodio; este mineral es indispensable para mantener el equilibrio de los líquidos corporales y el correcto funcionamiento de los nervios. No obstante, en exceso incrementa la presión arterial, retención de líquidos, enfermedades renales y cardiovasculares.

Debido a su bajo aporte de nutrientes de calidad y de su contenido elevado de carbohidratos y sodio, comer bolillos sin moderación podría ser perjudicial para la salud.

¿Es posible consumir bolillos sin afectar la salud?

La respuesta es sí, pero siempre con moderación y añadiéndole ingredientes con calidad nutrimental. Por ejemplo, hay quienes sustituyen la harina de trigo por integrales o de granos enteros, entre ellos, centeno, avena o garbanzo.

Los anteriores cereales son ricos en hierro, fibra, proteínas y, en su mayoría, libres de gluten. Ello no sólo beneficia a la salud, sino que permite que sean digeridos fácilmente, ofrecen mayor saciedad y un índice glucémico bajo.

Aunque menos populares, los bolillos elaborados con este tipo de harinas pueden ser saludables incluso para personas con enfermedad celiaca, diabetes y otros trastornos del sistema digestivos.

Otro consejo, además de preparar versiones con ingredientes de valor nutricional, es moderar las porciones. La Guía de Alimentos para la Población Mexicana, publicada por la Secretaría de Salud, recomienda consumir 1/2 pieza al día.

Y también es importante comerlo como parte de una dieta balanceada: alimentos ricos en fibra, proteínas magras y vegetales. Además de retirarle el migajón, evita acompañarlo con azúcar y productos lácteos con grasa, como la mantequilla y la nata.

