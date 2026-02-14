Este sábado 14 de febrero, las autoridades decidieron poner en marcha el Doble Hoy No Circula debido a la Fase 1 de Contingencia Ambiental en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), activa desde el jueves. En este escenario, aquí te compartimos qué autos y placas no circulan y de cuánto es la multa por no respetar la medida.

El programa de Hoy No Circula tiene el objetivo de controlar la emisión de gases contaminantes provenientes de vehículos automotores, especialmente cuando estos se encuentran en estados críticos, es decir, cuando se presenta una contingencia ambiental. La determinación corresponde a la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME), organismo que opera en los estados antes mencionados.

Con la Fase 1 se activa el Doble Hoy No Circula, lo que significa que más unidades tendrán que suspender su circulación.

¿Qué autos no circulan este sábado 14 de febrero?

Todos los vehículos particulares con holograma 2.

Vehículos particulares con holograma 1 cuya placa termine en 2, 4, 6, 8 o 0.

Vehículos particulares con holograma 0 o 00, con engomado azul y terminación de placa 9 o 0

Vehículos sin holograma de verificación, incluidos: antiguos, nuevos, de demostración o traslado, con pase turístico, con placas foráneas, con placas conformadas solo por letras

50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios que no cuenten con válvula de desconexión seca y que tengan terminación de matrícula PAR

Vehículos de carga local o federal, que deberán suspender circulación de 6:00 a 10:00 horas, excepto los inscritos en el Programa de Autorregulación de CDMX o EDOMEX.

Taxis con holograma 00, 0, 1 o 2 que estén dentro de los supuestos anteriores; en estos casos la restricción aplica de 10:00 a 22:00 horas.

¿De cuánto es la multa por ignorar el Hoy No Circula?

No respetar el Doble Hoy No Circula tiene consecuencias para los bolsillos de los conductores: la multa va de las 20 a las 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

La UMA es una referencia económica en México que se utiliza para calcular el monto de multas, impuestos, créditos y otros pagos. Esta unidad se actualiza anualmente con base en la inflación y fue creada para desvincular estos cálculos del salario mínimo.

Desde el pasado 1 de febrero, el valor diario de la UMA es de 117.31 pesos, de acuerdo con lo establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Este valor mantendrá su vigencia hasta el 31 de enero de 2027.

Así, la multa por no respetar el Doble Hoy No Circula este 2026 va de los 2 mil 346.2 a los 3 mil 519.3 pesos.

Anoche, la Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que aún se mantiene la Fase I de Contingencia Ambiental Atmosférica por Ozono en la ZMVM. Para conocer cualquier nueva información sobre las restricciones viales, se recomienda estar al pendiente de las redes sociales del organismo.

Con información de SUN

