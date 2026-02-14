El error al preparar té que daña tus dientes y arruina el sabor

Beber una taza de té es saludable, pero debe saberse cómo preparar para evitar que el sabor sea desagradable. Aquí te compartimos algunos datos clave.

El té es una de las bebidas más consumidas a nivel mundial; tiene su origen en la antigua China entre el 1500 y el 1040 a. C. Empezó a consumirse con fines medicinales, pero con el paso del tiempo se convirtió en un producto de ingesta diaria.

Prepararlo requiere de ciertas técnicas para lograr un sabor perfecto; incluso, debemos prestar atención al tiempo en que remojamos la bolsa donde viene concentrado .

Tiempo de remojo de una bolsita de té

La preparación del té depende de los gustos de cada persona. Hay quienes prefieren elaborarlo con hierbas secas y otras más prefieren comprarlo en bolsas, ya que nos ahorra tiempo en la cocina.

Asimismo, para quienes disfrutan de un té con sabor suave, es mejor prepararlo con hierbas pulverizadas; mientras que para un sabor intenso, se debe medir el tiempo en que se remoja la bolsa .

De acuerdo con el sitio BebeTé, este tiempo considera varios factores, entre ellos, la cantidad de hojas que hay en la bolsita, la temperatura del agua y, sobre todo, el tipo de té que se va a preparar.

En promedio, se recomienda dejar la bolsa en el agua caliente conforme a los siguientes intervalos:

Té blanco: 2 minutos.

Té verde: De 2 a 3 minutos.

Té oolong (azul): 3 minutos.

Té rojo: De 2 a 3 minutos.

Té negro: Entre 5 y 8 minutos.

Té rooibos: Entre 5 y 8 minutos.

¿Qué pasa si se remoja de más la bolsita de té?

Remojar la bolsa de té más tiempo del recomendado oscurece el color de la infusión y, por consecuencia, puede dañar el esmalte de los dientes o irritar la garganta , detalla el sitio Medlineplus.

Además, las hojas expulsarán mayor cantidad de cafeína y taninos, sustancias que en exceso amargan el sabor de tu bebida .

Otra acción que muchas personas hacen y que es un error dentro de la preparación del té, es exprimir la bolsa hasta dejarla seca para que "libere todo su sabor". Sin embargo, con esta práctica desprendes el exceso de taninos, lo que también altera su sabor.

Una recomendación de los expertos es que, en lugar de remojar la bolsa de té por mucho tiempo, la metas en el agua caliente por intervalos cortos. Así obtendrás un sabor sutil y agradable al paladar.

Finalmente, el portal Cafetearte señala que las bolsas de té se pueden reutilizar un máximo de 2 veces. Eso sí, considera que el sabor y el color de la bebida serán menos intensos.

