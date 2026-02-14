La mañana de este sábado 14 de febrero, a través de medios oficiales, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME) informó que se mantiene la Fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), por la que se activó el programa Hoy No Circula.Ante la falta de mejoría en las condiciones de aire, las medidas de restricción vehicular tienen el objetivo de disminuir la exposición de la población a la contaminación y el riesgo de afectación a su salud, así como para reducir la emisión de contaminantes. Detalló que el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México indica que, derivado de la revisión del pronóstico meteorológico y de calidad del aire, se observa que el sistema de alta presión mantendrá todavía una influencia en el centro del país, persistiendo la estabilidad atmosférica con intensidad moderada a fuerte, asociada a una masa de aire con bajo contenido de humedad y cielo despejado. Además, el viento será débil y se estiman temperaturas máximas alrededor de los 28 grados Celsius.La combinación de estos elementos meteorológicos y la poca ventilación atmosférica favorecerá la formación y acumulación del ozono, por lo que se estima que para hoy la calidad del aire será de Mala a Muy Mala.La segunda contingencia en su fase 1 por Ozono de este año inició el pasado jueves 12 de febrero a las 16: 00 horas.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB