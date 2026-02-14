La mañana de este sábado 14 de febrero, a través de medios oficiales, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME) informó que se mantiene la Fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), por la que se activó el programa Hoy No Circula.

Ante la falta de mejoría en las condiciones de aire, las medidas de restricción vehicular tienen el objetivo de disminuir la exposición de la población a la contaminación y el riesgo de afectación a su salud, así como para reducir la emisión de contaminantes.

Se estima que para hoy la calidad del aire será de Mala a Muy Mala. ESPECIAL

Detalló que el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México indica que, derivado de la revisión del pronóstico meteorológico y de calidad del aire, se observa que el sistema de alta presión mantendrá todavía una influencia en el centro del país, persistiendo la estabilidad atmosférica con intensidad moderada a fuerte, asociada a una masa de aire con bajo contenido de humedad y cielo despejado. Además, el viento será débil y se estiman temperaturas máximas alrededor de los 28 grados Celsius.

La combinación de estos elementos meteorológicos y la poca ventilación atmosférica favorecerá la formación y acumulación del ozono, por lo que se estima que para hoy la calidad del aire será de Mala a Muy Mala.

La segunda contingencia en su fase 1 por Ozono de este año inició el pasado jueves 12 de febrero a las 16: 00 horas.

¿Qué autos no circulan este sábado?

Todos los vehículos particulares con holograma 2.

Vehículos particulares con holograma 1 cuya placa termine en 2, 4, 6, 8 o 0.

Vehículos particulares con holograma 0 o 00, con engomado azul y terminación de placa 9 o 0

Vehículos sin holograma de verificación, incluidos: antiguos, nuevos, de demostración o traslado, con pase turístico, con placas foráneas, con placas conformadas solo por letras

50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios que no cuenten con válvula de desconexión seca y que tengan terminación de matrícula PAR

Vehículos de carga local o federal, que deberán suspender circulación de 6:00 a 10:00 horas, excepto los inscritos en el Programa de Autorregulación de CDMX o EDOMEX.

Taxis con holograma 00, 0, 1 o 2 que estén dentro de los supuestos anteriores; en estos casos la restricción aplica de 10:00 a 22:00 horas.

