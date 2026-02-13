¿Cuál es el último día para tramitar la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco?

El trámite de la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco continúa activo a través del portal habilitado para el proceso, sin embargo, la fecha límite para solicitarla está próxima a llegar.

Con la tarjeta, habitantes de los municipios con pago electrónico en el transporte público podrán recibir un subsidio parcial, para pagar 11 pesos en lugar de 14, tras el aumento de más del 40% al pasaje, programado para el próximo 1 de abril.

El gobierno del estado destaca que esta también será útil para acceder a servicios financieros, para comprar en tiendas físicas y en línea, retirar efectivo, recibir remesas y con opción de ahorro con rendimiento. Además, el plástico será el medio de recepción de los programas sociales.

¿Cuál es la fecha límite para tramitar la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco?

El trámite de la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco estará disponible hasta el próximo martes 31 de marzo en la página https://tarjetaunica.jalisco.gob.mx/ .

Para obtenerla, tras ingresar a la liga, es necesario brindar la CURP, INE, número de celular, correo electrónico y domicilio del estado de Jalisco.

De manera opcional, durante el prerregistro se puede adjuntar certificado de discapacidad, constancia de estudios o acta de nacimiento para menores de edad.

El trámite de la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco estará disponible hasta el próximo martes 31 de marzo. ESPECIAL

Tras ingresar la información requerida, comenzará un proceso de validación que puede durar hasta una semana. Cuando concluye, se envía un mensaje de texto para programar la cita.

El día asignado, la persona debe acudir al módulo correspondiente con el acuse de recibo impreso y copia del INE por ambos lados, donde se realiza la entrega de la tarjeta.

Además de estos papeles, las personas beneficiarias de Mi Movilidad o Yo Jalisco, Apoyo al Transporte deberán acudir con la documentación requerida por la Secretaría del Sistema de Asistencia Social y con su tarjeta actual de estos programas para intercambiarla.

¿Qué ofrece la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco?

Moverte a través de todo el sistema de transporte público y acceder a la tarifa de 11 pesos

Acceder a los apoyos del Gobierno de Jalisco

Descuentos en multas y recargos

Inscribirte y contar con el Seguro Médico Al Estilo Jalisco

Suscribirte al sistema de Mi Bici

También se puede acceder a servicios financieros como:

Retirar efectivo en cualquier cajero automático de la RED

Recibir remesas de manera fácil y segura

Posibilidad de acceder a créditos revolventes

Ingresar dinero a más de 28 mil establecimientos afiliados

Pagar servicios y comprar en millones de comercios físicos y digitales

Ingresar dinero en un componente de ahorro con 10% de rendimiento anual y liquidez total

Contar con la Tarjeta Única no implica el acceso a programas sociales o apoyos gubernamentales; los apoyos se otorgan conforme a la convocatoria publicada por la dependencia correspondiente y sus reglas de operación.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB