Jalisco |

¿Cuál es el último día para tramitar la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco?

Con la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco, habitantes de los municipios con pago electrónico en el transporte público podrán recibir un subsidio parcial en los pasajes

Por: El Informador

El trámite de la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco está disponible en línea. ESPECIAL/X @GobiernoJalisco

El trámite de la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco continúa activo a través del portal habilitado para el proceso, sin embargo, la fecha límite para solicitarla está próxima a llegar.

Con la tarjeta, habitantes de los municipios con pago electrónico en el transporte público podrán recibir un subsidio parcial, para pagar 11 pesos en lugar de 14, tras el aumento de más del 40% al pasaje, programado para el próximo 1 de abril.

El gobierno del estado destaca que esta también será útil para acceder a servicios financieros, para comprar en tiendas físicas y en línea, retirar efectivo, recibir remesas y con opción de ahorro con rendimiento. Además, el plástico será el medio de recepción de los programas sociales.  

¿Cuál es la fecha límite para tramitar la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco?

El trámite de la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco estará disponible hasta el próximo martes 31 de marzo en la página https://tarjetaunica.jalisco.gob.mx/.

Para obtenerla, tras ingresar a la liga, es necesario brindar la CURP, INE, número de celular, correo electrónico y domicilio del estado de Jalisco.

De manera opcional, durante el prerregistro se puede adjuntar certificado de discapacidad, constancia de estudios o acta de nacimiento para menores de edad.

El trámite de la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco estará disponible hasta el próximo martes 31 de marzo. ESPECIAL 
Tras ingresar la información requerida, comenzará un proceso de validación que puede durar hasta una semana. Cuando concluye, se envía un mensaje de texto para programar la cita.

El día asignado, la persona debe acudir al módulo correspondiente con el acuse de recibo impreso y copia del INE por ambos lados, donde se realiza la entrega de la tarjeta.

Además de estos papeles, las personas beneficiarias de Mi Movilidad o Yo Jalisco, Apoyo al Transporte deberán acudir con la documentación requerida por la Secretaría del Sistema de Asistencia Social y con su tarjeta actual de estos programas para intercambiarla.

¿Qué ofrece la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco?

  • Moverte a través de todo el sistema de transporte público y acceder a la tarifa de 11 pesos
  • Acceder a los apoyos del Gobierno de Jalisco
  • Descuentos en multas y recargos
  • Inscribirte y contar con el Seguro Médico Al Estilo Jalisco
  • Suscribirte al sistema de Mi Bici

También se puede acceder a servicios financieros como:

  • Retirar efectivo en cualquier cajero automático de la RED
  • Recibir remesas de manera fácil y segura
  • Posibilidad de acceder a créditos revolventes
  • Ingresar dinero a más de 28 mil establecimientos afiliados
  • Pagar servicios y comprar en millones de comercios físicos y digitales
  • Ingresar dinero en un componente de ahorro con 10% de rendimiento anual y liquidez total

Contar con la Tarjeta Única no implica el acceso a programas sociales o apoyos gubernamentales; los apoyos se otorgan conforme a la convocatoria publicada por la dependencia correspondiente y sus reglas de operación.

