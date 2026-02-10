¿De cuánto es la multa por tener vidrios polarizados en Guadalajara en 2026?

El uso de vidrios polarizados en Guadalajara es una práctica sancionada por las autoridades, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Tránsito del Estado de Jalisco.

Respecto a las sanciones administrativas en materia de movilidad y transporte, la fracción IV del artículo 176 expone que no está permitido circular en la entidad utilizando este tipo de recubrimientos en los cristales.

A diferencia de estados como la Ciudad de México (CDMX) y Sinaloa, la regulación de tránsito en Jalisco no establece un porcentaje de polarización en los cristales con el que se pueda circular, por lo que la aplicación de sanciones queda a criterio de la o el oficial de Vialidad.

¿De cuánto es la multa por tener vidrios polarizados en Guadalajara?

Los conductores y propietarios de vehículos, incluidas las unidades de transporte público, que infrinjan esta medida, pueden ser acreedores a una multa de una a cinco veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

La UMA es una referencia económica en México que se utiliza para calcular el monto de multas, impuestos, créditos y otros pagos. Esta unidad se actualiza anualmente con base en la inflación y fue creada para desvincular estos cálculos del salario mínimo.

De este modo, desde el pasado 1 de febrero, el valor diario de la UMA es de 117.31 pesos, de acuerdo con lo establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Este valor mantendrá su vigencia hasta el 31 de enero de 2027.

Así, la multa por "usar cristales polarizados u otros elementos que impidan totalmente la visibilidad hacia el interior del vehículo, o polarizado de cualquier intensidad en el parabrisas del vehículo" puede ir de los 117.5 a los 587.5 pesos.

El año pasado se registró un aumento significativo en las sanciones por el uso de vidrios polarizados en Jalisco, con una suma de 12 mil 60 multas entre los meses de enero y octubre. De este modo, se estima que el promedio fue de 39 multas diarias durante 2025, lo que contrasta con las 23 diarias de 2024.

Cabe decir que esta sanción no aplica para las personas que, por padecimientos médicos, obtengan un permiso oficial para circular con vidrios polarizados.

