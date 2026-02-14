¿Por qué las caídas se incrementan con la edad?

Las caídas son peligrosas, sobre todo si suceden en la tercera edad. Pero ¿Por qué son frecuentes?

Las personas atravesamos a lo largo de nuestra vida por un proceso de envejecimiento que es inevitable. A medida que pasan los años, el cuerpo va experimentando cambios que, según el estilo de vida que llevemos, pueden traernos complicaciones y afectar negativamente a nuestra calidad de vida.

Un informe de la Biblioteca Nacional de Medicina (Estados Unidos) indica que los cambios en la postura y en la marcha (patrón de caminar) son comunes con la edad. Además, añade que las personas pierden masa o densidad ósea conforme envejecen, especialmente las mujeres después de la menopausia .

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores de México manifiesta que adoptar hábitos de autocuidado ayuda a envejecer con salud y a mantener el bienestar de las personas a lo largo de su vida. Sus expertos precisan que para lograr un autocuidado los adultos mayores deben desarrollar la capacidad de autosuficiencia, empoderamiento, autonomía, responsabilidad y participación.

¿Por qué hay más caídas con la edad?

Como se manifestó anteriormente, el envejecimiento va produciendo cambios en el cuerpo de las personas por lo que los huesos se vuelven más frágiles y se pueden romper con más facilidad, el deterioro de las articulaciones puede llevar a inflamación, dolor, rigidez y deformidades, la postura se puede volver más encorvada, el movimiento es lento y puede volverse limitado, además de que la fuerza y la resistencia cambian , según el Departamento de Salud y Servicios Humanos (Estados Unidos).

Desde la Unidad Geriátrica de la Clínica Alemana (Chile) afirman que el riesgo de caídas crece a medida que se va envejeciendo . "Aproximadamente el 30% de los mayores de 65 años se cae una vez al año, porcentaje que aumenta a 50% en quienes superan los 80", explica el doctor Eric Blake quien además precisa que en los adultos mayores este tipo de accidentes se produce tanto por razones fisiológicas asociadas al envejecimiento y por enfermedades predisponentes.

Por su parte, la doctora Molly Jarmen realizó una investigación en la que descubrió que existe una relación entre la demencia y las caídas. La experta explicó que el deterioro cognitivo incrementa las posibilidades de que una persona mayor sufra alguna caída. Por lo tanto, afirma que estos eventos pueden ayudar a "identificar a las personas que necesitan más pruebas cognitivas".

