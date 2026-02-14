¿Cuántos baños a la semana necesita un bebé?

El baño del bebé suele generar preguntas desde los primeros días en casa, ya que la higiene del bebé no responde a las mismas prácticas que la de un adulto, pues la piel infantil requiere cuidados específicos y rutinas moderadas.

Por ello, establecer una frecuencia adecuada y conocer las recomendaciones médicas permite evitar prácticas innecesarias y proteger la salud cutánea durante los primeros meses de vida.

De acuerdo con información difundida por la Universidad Nacional Autónoma de México, el primer baño del bebé debe realizarse después de las primeras 24 horas de vida. Esta indicación se basa en la presencia de la vérnix caseosa, una sustancia natural que cubre la piel del recién nacido y que se absorbe de manera progresiva, favoreciendo la protección e hidratación de la piel.

Durante los primeros días, la limpieza puede realizarse con una esponja o toallita húmeda, procurando no mojar el cordón umbilical. En esta etapa, no se recomienda el baño diario.

La Universidad Autónoma de México señala que, conforme el bebé crece, lo adecuado es realizar el baño de 2 a 3 veces por semana. Posteriormente, cuando el bebé comienza a gatear y tiene mayor contacto con el entorno, la frecuencia puede aumentar a 3 o 4 baños por semana.

Para realizar el baño del bebé, es importante contar previamente con los siguientes elementos:

- Tina para bebé, preferentemente con respaldo o soporte.

- Ropa del bebé preparada con anticipación.

- Toalla exclusiva para el bebé.

La UNAM recomienda considerar los siguientes puntos durante el baño:

- Temperatura del agua debe mantenerse alrededor de 37 °C, con un rango permitido de 36 a 38 °C. Se sugiere colocar primero el agua fría y después la caliente.

- El nivel de agua recomendado es de 8 a 10 centímetros.

- Es importante evitar corrientes de aire, cerrando puertas y ventanas, ya que los bebés aún no regulan de forma eficiente su temperatura corporal.

- No exceder 10 minutos.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

