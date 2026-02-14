¿En qué lugar quedó Donovan Carrillo en la final Milano-Cortina 2026?

El patinador jalisciense Donovan Carrillo volvió a hacer historia tras disputar su segunda final en unos Juegos Olímpicos de Invierno en patinaje artístico.

El día de ayer, el mexicano cerró su participación en Milano-Cortina 2026 con un acto que, si bien no le valió una medalla, sí pone en alto su esfuerzo y el orgullo nacional.

¿En qué lugar quedó Donovan Carrillo en la final de patinaje artístico de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026?

El mexicano Donovan Carrillo finalizó su participación olímpica en la categoría masculina individual de patinaje artístico en vigésimo segunda posición, con 219.06 puntos, después de una digna actuación en el programa libre.

Los jueces otorgaron al mexicano una puntuación de 143.50 (71.56 en la parte técnica y 71.94 en componentes artísticos), la mejor de la temporada en el ejercicio libre para él. Su anterior mejor registro había sido de 139.05, precisamente en el preolímpico de Pekín, en el que consiguió la clasificación para estos Juegos.

Carrillo, de 26 años y siete veces campeón nacional de México, se metió en la fase definitiva de la competición al estar entre los 24 mejores del programa corto, con 75.56 puntos. Su ejercicio, aunque marcado por un error en la ejecución del triple Axel, fue suficiente para poder mostrar en el hielo de Milán su programa libre.

Al ritmo de una mezcla de canciones de Elvis Presley, el mexicano presentó un ejercicio con dos saltos cuádruples que completó sin caerse al hielo. Aunque fue de más a menos, acusando el cansancio propio de la acumulación de saltos y combinaciones, no tuvo que lamentar ninguna deducción de puntos.

Después de su programa, Carrillo se marchó de la pista besando el hielo olímpico. "Me entregué a ese momento. Se sentía como algo que no quería que acabara nunca. Quería seguir disfrutando de toda esta experiencia olímpica. Estoy muy contento. Me siento como si tuviera 18 años y toda una carrera por delante. Es muy inspirador estar construyendo parte de la historia de mi deporte y de mi país", explicó, en declaraciones recogidas por la organización.

El patinador, que ya terminó en 22.ª posición en los Juegos de Pekín 2022, los de su debut, volvió a recibir mucho apoyo desde las gradas del Milano Ice Skating Arena, con una destacable presencia de banderas mexicanas y gritos de ánimo antes, durante y después de su ejercicio.

La medalla de oro fue para el patinador kazajo Mikhail Shaidorov (291.58 puntos), vigente subcampeón del mundo, que no estaba en las apuestas. Lo acompañaron en el podio los japoneses Yuma Kagiyama (280.06) y Shun Sato (274.90). El estadounidense Ilia Malinin, en un desastroso ejercicio en el que acabó por los suelos, se quedó muy lejos de las medallas, en octava posición (264.49).

