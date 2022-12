¿Una navidad sostenible? Sigue estos tips para lograrlo

Con las fiestas de fin de año a la vuelta, las cenas, intercambios, regalos y decoraciones no se han hecho esperar. Desafortunadamente, esta temporada de abundancia también tiene su impacto proporcional en el medio ambiente, por lo que promover prácticas más amigables y responsables no solo es posible, también es tan necesario como difundir el espíritu navideño esta época.

Dar un regalo con causa, brindar ayuda a los más necesitados y realizar decoraciones con menos impacto ambiental es una gran idea! Para lograrlo, sigue estas recomendaciones para vivir una navidad más sostenible y amigable este 2022 mediante un consumo consciente y un fin de año responsable.

Según datos recogidos por la Secretaría de Obras y Servicios, la navidad y fin de año crean un aumento de residuos de hasta el 30%, por lo que encontrar un balance entre compras y sostenibilidad es de vital importancia para asegurar un futuro ambiental en México y el mundo.

A propósito, la especialista en sostenibilidad Adriana Pulido nos comparte las siguientes recomendaciones para lograr unas fiestas sostenibles y la posibilidad de convertirse en el comprador que el mundo necesita. ¡Toma nota!

Obtén productos sostenibles u orgánicos:

Investigar el proceso de elaboración te ayudará a llegar al regalo perfecto, conformado por productos realizados de manera consciente para el planeta. Aunque existe el sesgo de que los productos verdes se refieren únicamente a alimentos, es posible encontrar productos sostenibles de todo tipo, desde joyería, ropa slow fashion, perfumes y cremas, ¡todo es posible!

Reutilizar sí está de moda:

La decoración y regalos de navidad suelen absorber casi el 60% de gastos destinados a las festividades de acuerdo con la consultora Deloitte, por lo que asignar un presupuesto es una buena idea. Otra opción es aprender a reutilizar todo aquello que sea posible durante las fiestas, objetos como adornos, árbol de navidad, esferas, manteles, luces y envolturas navideñas sin duda pueden tener una segunda e incluso tercera vida.

Dona todo lo que tenga un segundo uso:

En ocasiones aquellos objetos para los que ya no encontramos uso pueden ser el tesoro de otro. Asegúrate de brindar una segunda vida a los productos como ropa, juguetes, colecciones e incluso tecnología, esto no solo permitirá que otras personas puedan acceder a productos con mayor facilidad, sino que reducirá el impacto ambiental y generación de basura.

Compra regalos con causa:

Durante esta época puedes asegurarte de hacerle llegar tu aprecio a tus seres queridos mediante un regalo responsable. Actualmente existen diversas asociaciones, empresas y plataformas, como In All We Trust, que promueven el consumo consciente y con sentido.

Desde productos como joyería, cuidado del bienestar o alimentos orgánicos, estos objetos tienen un sentido social que busca apoyar diversas causas, tales como a mujeres en situación vulnerable, combatir la desnutrición infantil, promover la inclusión laboral y la lucha contra la violencia de género, entre muchas causas más. De esta manera tu regalo no solo promueve el comercio local, sino que al mismo tiempo ayuda a segmentos en situación de vulnerabilidad.

