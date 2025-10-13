Un tema fascinante para los científicos tiene relación con la esquizofrenia, pero ¿Cómo se ocasiona? Un estudio revela datos interesantes sobre esta deficiencia.

La esquizofrenia ha sido llamada la experiencia de "voces" internas. Este fenómeno ha sido objeto de estudio durante años , pero ahora los investigadores han identificado mecanismos específicos en el cerebro que podrían explicar por qué algunas personas no pueden distinguir entre sus propios pensamientos y voces externas.

Un estudio publicado en la revista Plos One reveló que el deterioro de las conexiones funcionales entre los sistemas motor y auditivo del cerebro puede ser la raíz de este problema . Un equipo de investigadores llevó a cabo electroencefalogramas (EEG) en 40 participantes: 20 diagnosticados con esquizofrenia que experimentan alucinaciones auditivas y 20 que nunca han sufrido estas experiencias.

Los resultados fueron sorprendentes: los pacientes con alucinaciones mostraron una incapacidad para suprimir el sonido de su propia voz al intentar hablar, lo que sugiere que su cerebro no activa correctamente una señal clave conocida como "descarga corolaria" .

Esta "descarga corolaria" es un mecanismo que normalmente permite al cerebro anular el sonido interno de la voz cuando una persona se prepara para hablar, diferenciando así sus pensamientos de los estímulos externos. En el caso de quienes sufren alucinaciones, esta señal no se activa adecuadamente, permitiendo que los pensamientos internos se perciban como si fueran voces externas . Además, el estudio observó que, al intentar pronunciar una sílaba, los cerebros de estos pacientes no solo no suprimen los sonidos internos, sino que los amplifican, lo que contribuye a la experiencia de escuchar voces.

Los hallazgos de este estudio no solo proporcionan una explicación científica a un fenómeno que ha sido malinterpretado durante mucho tiempo, sino que también abren nuevas avenidas para la investigación en tratamientos. Comprender cómo estos procesos cerebrales funcionan o, en este caso, fallan podría ser fundamental para desarrollar estrategias terapéuticas más efectivas que ayuden a quienes sufren de alucinaciones auditivas a recuperar el control sobre su experiencia interna.

Los autores del estudio hacen un llamado a la comunidad científica para profundizar en esta área de investigación, con la esperanza de que, al entender mejor los mecanismos subyacentes, se puedan encontrar tratamientos que no solo mitiguen los síntomas, sino que también mejoren la calidad de vida de quienes viven con este desafío. Así, la ciencia avanza, desvelando las complejidades del cerebro humano y ofreciendo esperanza a quienes se enfrentan a estas difíciles realidades.

Con información de SUN

