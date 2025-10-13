Pensión IMSS e ISSSTE: fechas del pago de noviembre y del aguinaldo 2025

El pago de noviembre llegará con buenas noticias para miles de jubilados y pensionados del IMSS y del ISSSTE, ya que además del depósito habitual, muchos recibirán su aguinaldo 2025. Este ingreso extra con motivo del fin de año es una especie de alivio económico muy importante para las familias, sobre todo ante los gastos de temporada y las celebraciones decembrinas.

¿Cuándo depositan la pensión y el aguinaldo del IMSS en noviembre?

De acuerdo con el calendario oficial, el pago de la pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) correspondiente a noviembre se realizará el lunes 3 de noviembre de 2025.

En esa misma fecha, quienes estén bajo el régimen de la Ley del Seguro Social de 1973, es decir, pensionados por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez, recibirán también su aguinaldo, equivalente a una mensualidad completa de su pensión.

Sin embargo, las personas pensionadas bajo la Ley del Seguro Social vigente desde el 1 de julio de 1997 no contarán con este beneficio, ya que su régimen no contempla el pago de aguinaldo.

¿Cuándo se pagan la pensión de noviembre y el aguinaldo del ISSSTE 2025?

En el caso del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el aguinaldo 2025 equivale a 40 días de salario y se entrega en dos partes.

La primera mitad se depositará durante la primera quincena de noviembre de 2025, justo después del pago de pensión del mes, previsto para el 30 de octubre.

La segunda parte se pagará en la primera quincena de enero de 2026, lo que permitirá a jubilados y pensionados iniciar el año con un ingreso adicional.

Tanto los pensionados del IMSS bajo Ley 1973 como los jubilados del ISSSTE tendrán un doble ingreso en noviembre gracias al aguinaldo. Este apoyo extra suele destinarse a compras navideñas, pago de deudas o ahorro para el inicio del siguiente año.

Se recomienda a los beneficiarios mantenerse atentos a los comunicados oficiales del IMSS y del ISSSTE, donde se confirmarán las fechas exactas de depósito y cualquier cambio en el calendario de pagos.

