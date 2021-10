Se acerca una de las fechas preferidas por muchos, en la que no pueden faltar temas como "Thriller" de Michael Jackson o "Somebody's Watching Me" de Rockwell.

Te compartimos un listado de 10 canciones que sí o sí deben estar en la lista de reproducción para tu próxima fiesta de Halloween.

1. "Thriller" - Michael Jackson

"Thriller" es la canción que le da nombre al álbum más popular de Michael Jackson y más vendido en la historia de la música. El igual de popular video musical está ambientado en las películas de terror de los años 50, por lo que conocer su coreografía y bailarla es casi obligatorio en todas las fiesta del 31 de octubre.

2. "Somebody's Watching Me" - Rockwell

"Somebody's Watching Me" es otro de esos clásicos que no pueden faltar en las fiestas de Halloween. Debido a la temática tanto de la letra como del videoclip, esta canción fue hecha para relacionarse de inmediato con la estadounidense noche de brujas. Quizás una de las mayores claves en el éxito de esta canción es que aunque no está acreditado, es el mismo Michael Jackson quien canta los coros de la canción. Debido a que Rockwell de Berry Gordy (fundador de la discográfica Motown) Michael Jackson grabó parte de la canción como un favor personal.

3. "Highway To Hell" - AC/DC

El significado del clásico "Highway To Hell" está sujeto a interpretaciones, pero debido a su traducción "Carretera al infierno" es imposible dejarla de lado cuando se piensa en canciones con temáticas terroríficas.

4. "This is Halloween" - Marilyn Manson

Pareciera bastante obvio que una canción como "This Is Halloween" creada para la película de Disney "El extraño mundo de Jack" debiera pertenecer a una playlist de la temporada, pero escucharla en la voz del terrorífico cantante de metal industrial Marilyn Manson le da ese toque especial ideal para una fiesta de terror.

5. "Zombie" - The Cranberries

Basta con investigar un poco sobre "Zombie" del grupo irlandés The Cranberries para comprobar que no trata sobre los zombies de Halloween, si no sobre el conflicto de Irlanda del Norte de 1916 en tono de protesta. Sin embargo, la canción es la más popular del grupo y simplemente por el título es una excelente opción para escuchar cualquier día del año.

6. "bad guy" - Bilie Eilish

Existen cantantes que por sí mismos crean una atmósfera terrorífica ideal para una fiesta de Halloween; así como tuvimos a Marilyn Manson en los 90, actualmente -en menor medida y más mainstrean- está Bilie Eilish, quien sobre todo en sus primeros sencillos refleja un estilo de música bastante oscura.

7. "Monster" - Lady Gaga

"Monster" fue la canción que le dio a Lady Gaga el seudónimo de "Mother Monster", y el clásico que no puede faltar en las fiestas de millennials nostálgicos que aún recuerdan con cariño el pop de hace poco más de 10 años.

8. "Psycho Killer" - Talking Heads

Descrita como "una canción engañosamente funky con un ritmo insistente, y una de las líneas de bajo más memorables del rock & roll", "Psycho Killer" es un clásico de 1977 que volvió a ser escuchado recientemente ya que forma parte del soundtrack de "Joker" de 2019.

9. "She's Not There" - The Zombies

"She's Not There" fue estrenada hace más de 50 años por el grupo de rock The Zombies. La letra narra la historia de una misteriosa mujer que resultó ser diferente a lo que aparentaba, y después simplemente "desapareció". Aunque esta vaga letra podría fácilmente describir cualquier decepción amorosa, el misterio en el que está envuelta -combinada con el nombre de la banda de rock- genera una atmósfera bastante ad hoc con la temporada.

10. "Sympathy For the Devil" - The Rolling Stones

No es ningún secreto que las bandas de rock clásico tan legendarias como los mismos Rolling Stones tendieron a elegir temáticas como el satanismo dentro de su discografía, lo que horrorizó a algunos miles de padres en la década de los 70. En "Sympathy For The Devil", Mick Jagger narra en primera persona la historia de un misterioso personaje que ha estado presente en acontecimientos históricos como la segunda guerra mundial, la revolución rusa o el asesinato de Kennedy, y al final -como lo dice el título- resulta ser el diablo.

MR