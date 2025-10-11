¿Cómo afectan las faltas al trabajo en el pago del aguinaldo?

El aguinaldo es uno de los beneficios más esperados por los trabajadores mexicanos cada fin de año. Sin embargo, no todos saben que las faltas o ausencias laborales pueden influir directamente en el monto que reciben.De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), el aguinaldo es un derecho obligatorio para todos los empleados, independientemente del tipo de contrato que tengan: base, confianza, eventual, sindicalizado o por comisión. Este pago debe realizarse antes del 20 de diciembre y equivale, como mínimo, a 15 días de salario.La ley también establece que algunas ausencias no deben descontarse del aguinaldo, ya que están protegidas por derechos laborales y de salud. Estas son:En estos casos, la ausencia se considera justificada y el empleador no puede reducir el pago del aguinaldo.Por el contrario, existen circunstancias en las que el patrón sí puede hacer descuentos o ajustes al aguinaldo, ya que afectan la continuidad laboral o el cumplimiento del contrato. Entre ellas se encuentran:En estos escenarios, la empresa puede calcular el aguinaldo de forma proporcional al tiempo efectivamente laborado.Todo trabajador que haya laborado en el año tiene derecho a recibir aguinaldo. Si no ha cumplido un año completo de servicio, recibirá el pago proporcional, calculado según los días trabajados durante 2025.El aguinaldo debe pagarse a más tardar el 20 de diciembre de 2025, sin excepción. Las empresas que incumplan esta obligación pueden ser sancionadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).Al final, las faltas injustificadas y las incapacidades no laborales prolongadas pueden impactar el monto del aguinaldo, pero las licencias protegidas por ley -como la maternidad o los accidentes de trabajo- no deben afectar este derecho.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF