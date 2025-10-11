¿Cuál es el origen del árbol de Navidad y su significado?

Aun falta poco más de dos meses para Navidad, pero el furor por esta fecha hace que ya comiencen a lucir en tiendas, la decoración propia de la temporada, entre ella, el emblemático arbolito navideño, pero ¿Cuál es su origen?

El origen del árbol de Navidad, tal como lo conocemos hoy, tiene sus raíces en Alemania, donde en los siglos XVI y XVII comenzó la tradición de adornar un abeto con velas . Este ritual representaba la luz de Cristo en la oscuridad del invierno .

De acuerdo con la UNAM, la costumbre se extendió con el paso del tiempo, especialmente a partir de 1846, cuando el príncipe Alberto introdujo el árbol en la corte inglesa . La imagen de la familia real junto al árbol de Navidad, publicada en la revista The Illustrated London News en 1848, fue clave para popularizar esta tradición en el Reino Unido.

Dos años después, en Estados Unidos, la revista femenina "Godey's Lady's Book" reimprimió la imagen del árbol, titulándola "El árbol de Navidad", impulsando aún más su aceptación en la cultura estadounidense.

La tradición continuó su expansión, y en la década de 1930 comenzaron a fabricarse árboles artificiales, aunque fue hasta 1964 cuando se introdujeron los primeros árboles de plástico con estructura de aluminio .

En México, la tradición del árbol de Navidad ha sido adoptada a lo largo de los años, fusionándose con otras costumbres de origen anglosajón, como la figura de Santa Claus.

Hoy en día, tanto los árboles naturales como los artificiales se han convertido en una parte esencial de las celebraciones navideñas, uniendo a las familias y creando un ambiente único que marca el fin de un ciclo y el inicio de otro.

