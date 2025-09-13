¿Quiénes deberían tener asistencia tanatológica, según el IMSS?

Atravesar por el duelo de perder un ser querido no debe ser tomado a la ligera. Por eso es importante acudir con un especialista en esta crisis personal.

Ayudar a que los pacientes o sus familiares se reintegren a la vida cotidiana, después de experimentar la pérdida o el duelo por un asunto familiar, o incluso por un animal de compañía , es la misión principal de la asistencia tanatológica que se brinda en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), afirmó el doctor Gerardo Durán Briones.

El director de Educación e Investigación en Salud de la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, explicó que a través de esta disciplina se busca brindar seguridad psicológica, emocional y espiritual a las personas en situaciones dolorosas .

Indicó que frente a la pérdida de un familiar, de una extremidad o de una mascota, las personas cursan momentos de negación, ira, negociación y depresión hasta llegar a la aceptación . Sin embargo, cuando se estancan en uno de estos lapsos, la tanatología debe hacer una intervención , a través del trabajador social, el psicólogo o el psiquiatra.

Explicó que, idealmente, quienes transitan por un trance doloroso, deben adaptarse paulatinamente a ese momento sin quedarse rezagados. “Hay quienes van de uno a otro proceso y finalmente viene la aceptación después de un tiempo prudente”.

El doctor Durán Briones apuntó que una persona deprimida puede perder el empleo, sufrir situaciones mentales crónicas, dejar de comer y de dormir. La pérdida de un ser querido acarrea consecuencias físicas y altera el día a día que se tiene hacia la sociedad .

Precisó que el paciente o su familiar deben tener la capacidad de observar y decidir el momento en que el apoyo tanatológico se hace necesario. “Todas las personas que sufren una pérdida y que no pueden salir adelante, tienen la libertad de solicitarlo”.

El especialista en anestesiología del Seguro Social comentó que el tratamiento que se brinda a la derechohabiencia no tiene una duración establecida, pues se trata de una situación compleja. Pueden ser algunas sesiones, pero se debe reconocer cuando no hay un avance y derivarlo con los especialistas. En todos los casos se aplican cuestionarios para conocer la etapa en que se encuentra el paciente en el campo mental y el apoyo que se brindará.

Manifestó que en el Seguro Social, la atención tanatológica se ofrece en unidades que cuentan con traumatología y ortopedia, donde se experimenta la pérdida de un miembro por accidentes, y en el caso del Hospital de Oncología, para los pacientes con cáncer.

Subrayó que ante la pérdida de un animal de compañía, la gente también pasa momentos de negación, ira, negociación, depresión y aceptación, como ocurre con un ser querido .

Refirió que a diferencia de los cuidados paliativos, cuando se hace frente a una situación de dolor, por ejemplo, por una tumoración y donde el paciente recibe medicamentos para mantener una vida digna hasta el final, la tanatología busca proceder o cuidar la situación mental de los pacientes.

Con información del IMSS

