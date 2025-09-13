Cómo cuidar los dientes, según dentistas del IMSS

La salud dental es fundamental para garantizar el bienestar general, por lo que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) emitió una serie de recomendaciones al respecto:

El IMSS impulsa acciones preventivas y de promoción de la salud bucal para evitar enfermedades que afecten la cavidad oral, como caries dental, enfermedad periodontal que pueden impactar la salud general de la población.

El Jefe del Área de Estomatología de la Coordinación de Unidades de Primer Nivel, doctor Jesús Eduardo Pérez Domínguez, destacó que una correcta higiene es clave para prevenir infecciones y enfermedades en dientes y encías.

En este sentido, recomendó cepillar los dientes tres veces al día con pasta dental, así como el uso de hilo dental todas las noches antes del cepillado dental para remover placa bacteriana, evitar el consumo excesivo de azúcares y bebidas carbonatadas, acudir al dentista cada seis meses para revisión, aplicación de flúor y atención dental, así como evitar el consumo de tabaco, ya que incrementa el riesgo de enfermedad periodontales .

Pérez Domínguez destacó que el Instituto realiza tres veces al año, Jornadas de Salud Bucal en las Unidades de Medicina Familiar (UMF), donde se enseña a toda la población derechohabiente la técnica de cepillado dental, la detección de placa dentobacteriana, la aplicación de flúor, así como la atención odontológica y la orientación sobre alimentación saludable.

Para la población infantil, el IMSS pone especial énfasis en la educación para la salud bucal, con la aplicación de flúor en menores de 10 años dos veces al año y la identificación temprana de caries para su tratamiento oportuno.

El especialista en salud bucal destacó que a la par de estas acciones se lleva a cabo la concientización en los Módulos PrevenIMSS y consultorios de Estomatología a través de la promoción para la salud bucal de la importancia y los beneficios de la higiene bucal, la prevención de enfermedades y la correcta alimentación para mantener dientes y encías saludables, con especial énfasis en niños, mujeres embrazadas, adultos mayores y pacientes diabéticos e hipertensos.

En este sentido, el doctor Jesús Pérez Domínguez exhortó a la población derechohabiente a acudir a las Unidades de Primer Nivel para realizarse chequeos periódicos y con ello, prevenir enfermedades que impacten de manera directa en la salud integral de los usuarios.

Con información del IMSS

