Carl’s Jr tendrá sus hamburguesas a 15 pesos; conoce la fecha

En el marco de las celebraciones patrias, Carl’s Jr. sorprendió a sus clientes con una promoción que promete ser el antojo favorito del Día de la Independencia: la emblemática Western Bacon Cheeseburger estará disponible por solo 15 pesos en la compra de cualquier combo.

La dinámica es sencilla: al comprar un combo, los consumidores podrán añadir una hamburguesa Western Bacon Cheeseburger a un precio de 15 pesos. La promoción será válida únicamente el 15 de septiembre de 2025 y se aplicará exclusivamente en los restaurantes participantes en México.

Este beneficio no aplica en la compra de combos infantiles Star Pals, ni podrá combinarse con otras ofertas o descuentos vigentes, además, quedan fuera de la promoción los establecimientos ubicados en aeropuertos.

La Western Bacon Cheeseburger es uno de los productos más representativos de la cadena, reconocida por su sabor intenso gracias a la mezcla de carne a la parrilla, queso derretido, crujientes aros de cebolla y salsa BBQ.

Con esta oferta, Carl’s Jr. busca sumarse a la celebración mexicana del 15 de septiembre, invitando a sus clientes a disfrutar de una hamburguesa icónica a un precio accesible, en una fecha en la que la comida siempre es protagonista.

NA