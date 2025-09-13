¿Cuál es el químico del cannabis que da la sensación de euforia?

¿Cómo identificar una urgencia de salud derivada del consumo de marihuana? Es importante conocer algunos de los síntomas que presenta. Aquí más detalles:

Aunque la sobredosis mortal por consumo de marihuana o cannabis es poco común , el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hace un llamado a identificar la intoxicación aguda ante señales de alerta como, ansiedad extrema, confusión, taquicardia o incluso pérdida de la conciencia, y acudir de inmediato a la Unidad Médica Hospitalaria para recibir atención oportuna.

En este sentido, el coordinador de Programas Médicos adscrito a la Coordinación de Salud Mental y Adicciones, doctor Hugo Aguilar Talamantes, subrayó que a través de los Módulos PrevenIMSS, el Instituto promueve estilos de vida saludables en todos los grupos de edad y brinda información sobre los riesgos asociados al consumo de sustancias mediante pláticas educativas en escuelas y centros de trabajo.

Explicó que el cannabis contiene más de 500 compuestos químicos, siendo el más conocido el Tetrahidrocannabinol (THC), responsable de los efectos psicoactivos como la sensación de euforia y la alteración en la percepción del tiempo . Los efectos de esta sustancia varían dependiendo de la forma de consumo: por inhalación, comestible o en aceite.

No te pierdas: Sábado húmedo para Guadalajara; llega lluvia a esta hora

Advirtió que el consumo frecuente de cannabis puede tener efectos perjudiciales tanto para la salud física como mental, destacando la irritación de vías respiratorias , daño que puede ser igual o más grave que el causado por el tabaco. Desde el punto de vista psicológico, aumenta el riesgo de desarrollar problemas como ansiedad, depresión o psicosis, además de afectar la concentración y la memoria, lo que repercute negativamente en el rendimiento diario .

El psiquiatra del IMSS indicó que los riesgos a la salud se incrementan o pueden ser letales cuando el cannabis se mezcla con alcohol, opioides o sedantes , ya que puede potenciar los efectos depresores sobre el sistema nervioso central y dar lugar a la pérdida de la conciencia.

Reiteró el llamado a acudir a las Unidades de Atención Médica del IMSS para recibir atención en caso de intoxicación, que incluye la toma de signos vitales, evaluación de vías respiratorias, circulatoria, y administración de medicamentos para controlar los síntomas agudos.

El doctor Aguilar Talamantes explicó que, para atender y controlar estos casos de intoxicación, el personal del IMSS cuenta con herramientas prácticas y eficaces, como la Guía de Intervención mhGAP (Mental Health Gap Action Programme) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), disponible en la plataforma CLIMSS.

Añadió que esta guía abarca la identificación oportuna de casos de consumo de sustancias, garantizando un abordaje ético, efectivo y culturalmente adecuado. Permite una intervención temprana, el reconocimiento de señales de alerta y patrones de consumo que podrían derivar en dependencia o sobredosis.

Precisó que, en caso de identificar el consumo de cannabis, es fundamental actuar con comprensión y buscar ayuda profesional de inmediato. A través de las Unidades del IMSS, los médicos evaluarán la situación, iniciarán el manejo adecuado o derivarán a los pacientes a los servicios especializados en salud mental.

El Instituto pone a disposición el número 800 2222 668, opción 4, con atención de lunes a domingo de 08:00 a 20:00 horas, donde se brinda atención en crisis e información acerca de la ubicación de las unidades médicas y los pasos a seguir para recibir atención.

Con información del IMSS

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA