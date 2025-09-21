¿Qué tipo de flores usar para atraer colibríes a tu jardín?

Los colibríes son una especie de ave que pertenece a la familia Trochilidae. Cautivan a todos con su belleza debido a su pequeño tamaño, colores brillantes y deslumbrantes, su pico largo y delgado.También exhiben plumaje iridiscente o metálico en el cuello y largas colas bifurcadas.En los últimos meses se han viralizado diversos videos en redes sociales de algunas personas que tienen bebederos para colibríes o personas que ya cuentan con un jardín especial para que estas hermosas aves encuentren un nuevo hábitat.Sin embargo, según el sitio web "PROMESA", menciona que los bebederos para colibríes son perjudiciales para esta especie, ya que los colibríes se alimentan del néctar de las flores, y en este caso para estos bebederos se utilizan néctares artificiales que tienen colorantes elaborados con petroquímicos que podrían ser cancerígenos y nocivos para la salud de estos animales.Es por eso que aquí te diremos cuáles son las flores apropiadas para colocar en tu jardín y reemplazar los bebederos artificiales que ponen en riesgo la salud de esta especie.El sitio web "Pennsylvania Horticultural Society", menciona el tipo de flores adecuadas para colocar en los jardines si se desea atraer a los colibríes y brindarles un lugar seguro para alimentarse e incluso para habitar.Si quieres atraer colibríes a principios de temporada en la llegada de primavera estas son las flores que debes de colocar:Si también quieres que los colibríes encuentren un hábitat en tu jardín, estos son algunos de los arbustos y enredaderas que debes tener:*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 MV