TRUCOS para que duren tus flores frescas y radiantes

Las flores siempre son un detalle especial, ya sea en una ocasión importante o como un gesto espontáneo. Sin embargo, la parte menos agradable es cuando se marchitan en pocos días. Si quieres que tu ramo luzca fresco y espectacular por más tiempo, aquí te compartimos algunos consejos prácticos que alargarán su vida.

¿Por qué no duran las flores?

Las flores tienen una vida limitada debido a que requieren cuidados continuos y son muy sensibles al entorno. La escasez de agua, el calor extremo, la contaminación bacteriana del agua, la presencia de gas etileno que acelera su envejecimiento, la falta de nutrientes y su propia fisiología —que concluye con el marchitamiento tras la polinización— son las principales razones de su corta duración.

Trucos para que duren las flores

1. No olvides alimentarlas

Usa el sobre de nutrientes que suele venir con los arreglos florales. Si no lo tienes, mezcla una cucharadita de azúcar o unas gotas de limón por cada litro de agua. Esto ayuda a nutrir y proteger a las flores.

2. Corta los tallos en diagonal

Recorta la parte inferior del tallo unos tres centímetros en un ángulo de 45°. Así aumentas la superficie de absorción de agua y nutrientes. Hazlo con un cuchillo o tijeras bien afiladas, de preferencia debajo del grifo para evitar burbujas de aire.

3. Retira las hojas del agua

Quita las hojas que queden sumergidas para evitar que el agua se contamine con bacterias y algas.

Con estos sencillos trucos podrás disfrutar de tus flores frescas y hermosas por más tiempo, ya sea que te las regalen o que decidas comprarlas para consentirte.

