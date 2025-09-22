El equinoccio de otoño llega hoy lunes 22 de septiembre de 2025 y con él comienza oficialmente una nueva estación en el hemisferio norte.

El fenómeno astronómico no solo señala un cambio en la duración de los días y noches, sino que también tiene gran relevancia en tradiciones, rituales y costumbres alrededor del mundo.

¿Qué es el equinoccio de otoño?

El equinoccio de otoño es uno de los momentos más esperados del año, ya que representa el inicio de una temporada de transición que conecta el calor del verano con el clima más fresco y la llegada de días más cortos.

Este evento ocurre cuando el Sol se coloca justo en el plano del ecuador terrestre, lo que provoca que el día y la noche tengan prácticamente la misma duración en todo el planeta, esto de acuerdo con National Geographic.

¿Qué significa el equinoccio de otoño?

Este fenómeno tiene múltiples significados. En lo científico, marca la mitad del camino en el recorrido del Sol entre los solsticios de verano e invierno.

En lo cultural, está asociado con cosechas, festividades y prácticas espirituales que han sido parte de civilizaciones antiguas como los mayas, griegos y egipcios.

Incluso en la actualidad, millones de personas acuden a sitios arqueológicos como Chichén Itzá en México para presenciar el espectáculo de luz y sombra que se forma en la pirámide de Kukulkán durante estas fechas.

El otoño no solo trae cambios astronómicos, sino también sociales y ambientales. Los días se acortan, las temperaturas bajan y se intensifican fenómenos como la caída de hojas en los árboles caducifolios, además del inicio de migraciones animales. Para muchas personas, es también una época de reflexión, inicio de nuevos proyectos o preparación para las festividades de fin de año.

