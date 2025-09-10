En la Parroquia de San Pedro Apóstol, Beatriz Leroy Gudiño y Leopoldo Salles Martín del Campo unieron sus vidas en una emotiva ceremonia oficiada por el Pbro. Víctor Alfonso Plascencia González. Los acompañaron sus familias: por parte de la novia, la señora Beatriz de la Luz Gudiño Lever (+) y Alejandro Leroy Díaz de León; y por parte del novio, la señora Sara Bertha Martín del Campo Fernández.

Posteriormente, los 500 invitados se trasladaron a la imponente Hacienda La Calerilla, donde la wedding planner Marita López diseñó cada detalle con elegancia y sofisticación. La decoración, el ambiente floral y el montaje crearon un escenario perfecto para una velada inolvidable.

El banquete fue toda una experiencia gastronómica en cuatro tiempos; el primero, tiradito de salmón I Latina o block de lechón e hinojo; el segundo tiempo, crema de tomates rostizados; continuaron con vacío a las cuatro pimientas o pesca del día en velouté de espárragos y finalmente, un cierre dulce con coco, cremoso de chocolate blanco y tiramisú de café.

Boda de Beatriz Leroy Gudiño y Leopoldo Salles Martín del Campo. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 12 de septiembre 2025

La música estuvo a cargo de Coco Zaragoza y Daniel Razo, quienes abrieron la pista, y más tarde un DJ mantuvo el ambiente festivo hasta altas horas de la madrugada. Uno de los momentos más emotivos fue el vals, cuando los novios bailaron el tema “Charcos”, una canción que eligieron “desde el corazón”, pues los identifica cada vez que viajan juntos por carretera. El ajuar de la novia destacó por su vestido de Viviana Urrea, joyas familiares y un delicado ramo elaborado por Michelle Purroy. Un momento especial fue cuando Daniela González, les dedicó y cantó la canción I'll Be de Edwin Mccain.

Durante la fiesta, los invitados fueron sorprendidos con un espectáculo del Circo Dragón, con acróbatas, música y visuales en pantalla que convirtieron la noche en un recuerdo inolvidable.

La historia de amor de Beatriz y Leopoldo comenzó hace poco más de dos años. Primero se conocieron en una fiesta en casa de ella, tiempo después coincidieron en un concurso de caballos y así inició el noviazgo. El anillo llegó en Cuixmala, en medio de un huracán y con la sorpresa de un viaje que parecía de trabajo, pero terminó siendo la propuesta más especial. También hubo un brindis especial que preparó el novio por su hermano que falleció hace 11 meses, Jorge el “Castor” Salles.

Como broche de oro, los novios iniciaron una espectacular luna de miel de 40 días que los llevará por África, India, Europa y Dubái, cumpliendo así uno de sus más grandes sueños: Vivir la experiencia de un safari y compartir su pasión por los animales.

Evento: Boda de Beatriz Leroy Gudiño y Leopoldo Salles Martín del Campo. Fecha: Sábado 6 de septiembre. Lugar: Parroquia de San Pedro Apóstol. Recepción: Hacienda La Calerilla.

CP