¿Qué pasa en el estómago si tomo café en cuanto me despierto?

La hora del café es uno de los momentos favoritos para muchas personas. Y es que el aroma y sabor de esta bebida nos invita a comenzar el día con la mejor actitud, energía y buen humor.

Sin embargo, una pregunta frecuente entre los aficionados del café es qué le pasa al cuerpo si se consume en ayunas.

¿Es malo tomar café en ayunas?

El dilema sobre tomar café en ayunas o no implica abordar sus efectos hormonales, digestivos e incluso emocionales. De acuerdo con el sitio especializado en medicina Health, dicha bebida "afecta" de distinta forma a cada persona y sus consecuencias son independientes del momento en que lo consumimos.

Sin embargo, algunos organismos pueden experimentar síntomas no tan agradables después de beberlo con el estómago vacío. También influyen las enfermedades que podamos tener.

"La mayoría de las personas no deberían presentar problemas con beber café cuando el estómago está vacío, salvo quizás tener un poco de acidez estomacal", declaró Jonnie Jortberg, científica nutricional y profesora del Campus Médico Anschut de la Universidad de Colorado para el sitio Health.

Más que la hora, debemos tener en cuenta que la cafeína podría ser demasiado estimulante. Según la Biblioteca Nacional de Estados Unidos, dicho compuesto tiene la capacidad de incrementar el reflujo gastroesofágico.

Si conviertes este hábito en uno frecuente, a largo plazo podrías desarrollar problemas con tu salud digestiva.

Te sugerimos acompañar tu café con otros alimentos de mayor aporte nutritivo, como una tostada de pan con aguacate, yogurt natural con frutas o galletas integrales.

MV