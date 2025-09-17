Los aficionados llegaron con antelación a los juegos para disfrutar del ambiente y la convivencia en la fiesta del tenis. En esta edición, las ganadoras del torneo de dobles fueron las estadounidenses Irina Khromacheva y Nicole Melichar-Martínez, quienes vencieron a la mexicana Giuliana Olmos y Aldila Sutjiadi de Singapur, 6-3 y 6-4 en una hora con 18 minutos.

De esta manera, Irina Khromacheva se convierte en bicampeona de dobles al revalidar su título de 2024 al lado de Danilina. Mientras Nicole Melichar-Martínez obtiene su segundo título de la temporada, tras coronarse en el Abierto de Monterrey. Las campeonas ganaron 54 mil 300 dólares y 500 puntos para el ranking WTA. Durante la ceremonia de premiación los patrocinadores AKRON y Caliente donaron 10 mil dólares cada uno para Cruz Rosa de Guadalajara.

Por otro lado, la estadounidense Iva Jovic se convirtió en la campeona del GDL Open AKRON derrotando a la colombiana Emiliana Arango, por 6-4 y 6-1, obteniendo su primer título en el circuito de la WTA siendo la jugadora más joven con 17 años y 283 días. La tenista ganó 101 mil dólares y 325 puntos.

Evento: Final de GDL Open AKRON WTA 500. Lugar: Estadio AKRON del Centro Panamericano de Tenis. Fecha: 14 de septiembre de 2025.

CP