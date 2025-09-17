Miércoles, 17 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE Gente Bien

Gente Bien | GDL Open AKRON WTA 500

GDL Open AKRON WTA 500: Se vive una gran final

Con gran emoción se vivió la final del torneo GDL Open AKRON WTA 500 presentado por Santader en el Centro Panamericano de Tenis

Por: xmartinez

Gustavo Santoscoy Arriaga, Iva Jovic, Emiliana Arango y Gustavo Santoscoy García. GENTE BIEN JALISCO / J. Reyes

Gustavo Santoscoy Arriaga, Iva Jovic, Emiliana Arango y Gustavo Santoscoy García. GENTE BIEN JALISCO / J. Reyes

Natalia Davino y Gabriel de la Torre. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Natalia Davino y Gabriel de la Torre. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Andrés Olive y Emilia Hernández. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Andrés Olive y Emilia Hernández. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Sofía Kury y Armando Lozano. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Sofía Kury y Armando Lozano. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Maritza Echegollén y Ale Martin Del Campo. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Maritza Echegollén y Ale Martin Del Campo. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Fernando y Natalia Quirarte. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Fernando y Natalia Quirarte. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Gaby Lozano y Gerardo Enkerlin. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Gaby Lozano y Gerardo Enkerlin. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Güera Salas, Laura Hernández y Paula Hecht. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Güera Salas, Laura Hernández y Paula Hecht. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Jacqueline Boyer, Paloma Farías, Alejandra Conde y Elena Aguilar. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Jacqueline Boyer, Paloma Farías, Alejandra Conde y Elena Aguilar. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Valeria Gutiérrez y Luciana Díaz. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Valeria Gutiérrez y Luciana Díaz. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Patricio de Sentis, Enrique Yamuni y Lorena Villaseñor. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Patricio de Sentis, Enrique Yamuni y Lorena Villaseñor. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Regina Tostado, Ana Paula Martínez, Isabella Tostado y Renata Tortolero. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Regina Tostado, Ana Paula Martínez, Isabella Tostado y Renata Tortolero. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Claudia Gavica, Vero Karam, Fabiola Urrea y Perla Galarza. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Claudia Gavica, Vero Karam, Fabiola Urrea y Perla Galarza. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Juliana, Alfredo, Macarena y Alfredo Franco. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Juliana, Alfredo, Macarena y Alfredo Franco. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Claudia Vázquez Aldana y Pavel Carrillo. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Claudia Vázquez Aldana y Pavel Carrillo. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Martha Watanabe y Mariana González. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Martha Watanabe y Mariana González. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Los aficionados llegaron con antelación a los juegos para disfrutar del ambiente y la convivencia en la fiesta del tenis. En esta edición, las ganadoras del torneo de dobles fueron las estadounidenses Irina Khromacheva y Nicole Melichar-Martínez, quienes vencieron a la mexicana Giuliana Olmos y Aldila Sutjiadi de Singapur, 6-3 y 6-4 en una hora con 18 minutos.

De esta manera, Irina Khromacheva se convierte en bicampeona de dobles al revalidar su título de 2024 al lado de Danilina. Mientras Nicole Melichar-Martínez obtiene su segundo título de la temporada, tras coronarse en el Abierto de Monterrey. Las campeonas ganaron 54 mil 300 dólares y 500 puntos para el ranking WTA. Durante la ceremonia de premiación los patrocinadores AKRON y Caliente donaron 10 mil dólares cada uno para Cruz Rosa de Guadalajara.

Por otro lado, la estadounidense Iva Jovic se convirtió en la campeona del GDL Open AKRON derrotando a la colombiana Emiliana Arango, por 6-4 y 6-1, obteniendo su primer título en el circuito de la WTA siendo la jugadora más joven con 17 años y 283 días. La tenista ganó 101 mil dólares y 325 puntos.

Evento: Final de GDL Open AKRON WTA 500.

Lugar: Estadio AKRON del Centro Panamericano de Tenis.

Fecha: 14 de septiembre de 2025. 

CP

Temas

  • Tenis
  • GDL Open
  • AKRON WTA 500
  • Centro Panamericano de Tenis
  • Santader
  • Deportes
  • Thaily Vallejo
  • Danae Mendoza
  • Angélica Hernández
  • Marcelo Michel
  • Bibiana Tenorio
  • Pedro Antonio Flores
  • Andrés Preciado
  • Fernando Castillejo
  • Daniela Pinto
  • Priscila Chávez
  • Regina López
  • Emilio Berdegue
  • Regina Santoscoy
  • Daniel Romo
  • Valeria Lozano
  • Jesús Ávila
  • Tamara García
  • Cristy Escanes
  • Montse Guzmán
  • Karen Hernández
  • Andrés Olive
  • Emilia Hernández
  • Alastair Garland
  • Gustavo Santoscoy García
  • Maritza Echegollén
  • Ale Martin Del Campo
  • Gaby Lozano
  • Gerardo Enkerlin
  • Sebastián Muñoz
  • Leonel Andrade
  • Gustavo Arellano
  • Andrés Pérez
  • Luis Chávez
  • Felipe Solana
  • Mónica Silva
  • Fofa Arriola
  • Nicole Montes De Oca
  • Pepe Rubio
  • Isaac Dorantes
  • Yohanna Alatorre
  • Andrea Diéguez
  • Miguel González
  • Brenda Arias
  • Paola Pérez Bouquet
  • Leslie Gómez
  • Pilar Zepeda
  • Sofía De La Torre

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones