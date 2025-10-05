¿Qué significan los gatos negros en Halloween?

Los gatos negros son parte inseparable del imaginario de Halloween: aparecen en decoraciones, películas y disfraces, casi siempre ligados a lo oculto o a la mala suerte. Pero su fama sombría no nació en esta festividad moderna, sino siglos atrás.

¿Por qué los gatos negros tienen “mala fama”?

El origen de su asociación con lo maligno se remonta al siglo XIII. En 1233, el Papa Gregorio IX emitió el documento “Vox in Rama”, donde se vinculaba a los gatos negros con Satanás. A partir de ahí, la Iglesia y gran parte de la sociedad europea comenzaron a verlos como encarnaciones del mal.

La conexión con las brujas

Durante la Edad Media, en Europa, los gatos negros fueron relacionados con las brujas. Se decía que eran sus compañeros, espías o incluso que las brujas podían transformarse en ellos. Como las brujas están estrechamente ligadas al origen pagano y cristianizado del Halloween, ambos símbolos quedaron unidos.

¿Cómo llegaron al Halloween moderno?

La asociación se reforzó cuando los peregrinos de la colonia de Plymouth, en Estados Unidos, llevaron consigo el miedo europeo a la hechicería. Desconfiaban de cualquier cosa vinculada a la brujería, y los gatos negros quedaron atrapados en esa percepción. Después de que las cacerías de brujas disminuyeron, su imagen ya estaba arraigada en el folclore popular.

De superstición a ícono cultural

Con el tiempo, los gatos negros se consolidaron como parte del imaginario de Halloween, apareciendo junto a calabazas, brujas y fantasmas. Su “pasado oscuro” se transformó en un símbolo visual del misterio y lo sobrenatural.

Aunque su reputación nació del miedo y la superstición, hoy los gatos negros son más un ícono cultural que una amenaza. Halloween los convirtió en símbolo, no por lo que son, sino por lo que se creyó de ellos durante siglos.

AS