El calendario escolar 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) indica que octubre será un mes de mucha actividad en las aulas para millones de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en México. Sin embargo, no todos los días serán de asistencia, ya que está contemplada una suspensión oficial de clases.

De acuerdo con lo establecido por la SEP, octubre contará con 22 días efectivos de clase y una jornada de suspensión escolar. Esto significa que los alumnos de educación básica tendrán un día libre programado en el calendario.

¿Por qué no habrá clases el 31 de octubre? Lo que dice la SEP

La suspensión de clases corresponde a la reunión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE), que se lleva a cabo el último viernes de cada mes. En estas sesiones, los docentes realizan actividades de planeación, capacitación y evaluación académica, por lo que no se reciben estudiantes en las aulas.

En este ciclo escolar 2025-2026, el viernes 31 de octubre de 2025 será la fecha en la que se realice dicho consejo técnico, lo que implica que las escuelas permanecerán cerradas.

¿Habrá puente por Día de Muertos 2025 o Halloween?

La suspensión del viernes 31 de octubre, día en que muchas personas se disfrazan con motivo del Halloween, coincide con el fin de semana y las festividades del Día de Muertos (1 y 2 de noviembre) mexicano, días en los que generalmente no hay clases; sin embargo, este año, esos días caen en fin de semana, así que los estudiantes disfrutarán de tres días consecutivos sin ir a la escuela por ese motivo, retomando las clases hasta el lunes 3 de noviembre.

¿Cuántos días hay clases en octubre?

El calendario escolar de la SEP establece que durante octubre 2025 habrá 22 días efectivos de clase, mismos que forman parte de los 185 días escolares que contempla todo el ciclo 2025-2026, el cual concluirá en julio del próximo año.

Con esta pausa del 31 de octubre, las familias podrán organizar mejor sus actividades del Día de Muertos que lleven a cabo en casa, mientras que los alumnos tendrán un breve descanso antes de continuar con el ritmo académico del ciclo escolar.

