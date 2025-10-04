Octubre, comida y antojos de temporada en México

Octubre es un mes lleno de sabores, colores y tradiciones en México. Conforme se acerca el Día de Muertos y se celebran las fiestas de Halloween, la gastronomía se convierte en protagonista. Este mes es perfecto para comer los platillos de temporada que mezclan lo mejor de la tradición mexicana con influencias modernas y festivas.

Uno de los grandes estelares de octubre es el pan de muerto . Este pan dulce, cubierto de azúcar y con forma que representa los huesos y el ciclo de la vida, es quizá el antojo más esperado de este tramo del año. Se puede encontrar en su versión clásica de azahar, pero también en variaciones con rellenos de nata, chocolate, crema de avellanas o hasta sabores más modernos como matcha y café. Es un alimento que no puede faltar en la mesa ni en las ofrendas para honrar a los difuntos.

El atole y el champurrado son las bebidas que mejor acompañan las noches de octubre. Estas preparaciones a base de maíz y chocolate calientan el cuerpo y el alma, siendo el complemento ideal para el pan de muerto o para las largas charlas familiares.

En muchas regiones de México también se preparan tamales especiales para estas fechas. Algunos se elaboran con carne y otras variedades con sabores dulces que evocan la temporada. Además, la calabaza en tacha , cocida con piloncillo, es un postre típico que llena de aroma las cocinas en octubre.

El maíz sigue presente en la mesa con los tradicionales esquites o elotes preparados con chile, limón y queso. Estos se convierten en antojos callejeros que acompañan tanto a los festejos de Halloween como a las noches de ofrenda en Día de Muertos.

Para quienes disfrutan del ambiente de Halloween, cada vez son más populares los dulces y postres decorados con motivos de calaveras, fantasmas o calabazas. Cupcakes, galletas y chocolates con diseños temáticos se han sumado a la tradición, dando un aire más lúdico a la temporada.

Comer en octubre en México es vivir una experiencia cultural y gastronómica. Cada platillo y cada antojo tiene un significado especial, ya sea para recordar a los que ya no están o para disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria. Sin duda, es un mes donde la comida se convierte en un puente entre la tradición, la memoria y la celebración.

