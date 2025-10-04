Frutas que sí pueden comer los perros

Muchos dueños de mascotas buscan alternativas más saludables para alimentar a sus perros, y la incorporación de frutas suele generar dudas. Aunque persisten mitos que aseguran que estos alimentos son perjudiciales, la realidad es distinta. Para aclararlo, el especialista en bienestar animal José María Zamora, conocido en redes sociales como Chemanimals, compartió un video informativo en el que explica qué frutas sí pueden formar parte de la dieta de los canes.

¿Qué frutas sí pueden comer los perros? Chemanimals lo explica

Chemanimals, veterinario originario de Culiacán, Sinaloa, es uno de los creadores de contenido más populares de Latinoamérica. Con más de 10 millones de seguidores en TikTok, ha ganado reconocimiento gracias a su experiencia en fauna y a la manera clara y cercana con la que comparte información sobre el cuidado animal.

Manzana: Rica en fibra, vitamina A y C, también ayuda a limpiar los dientes de tu mascota. Evita las semillas, ya que esas sí pueden llegar a ser tóxicas para tu perro.

Plátano: El experto recomienda no darlo completo, pero menciona que fortalece su digestión al ser rico en potasio y magnesio. Con una porción de un cuarto a la semana bastará para que tu mascota esté sana.

Sandía: Es una fruta muy hidratante que aporta agua al organismo de tu mascota. Evita las semillas y ofrécelo en pequeñas raciones.

Melón: Favorece el sistema nervioso, es alto en fibra y se recomienda darlo en pequeñas raciones.

Pera: Contiene vitamina A y vitamina K, además de promover la salud intestinal.

Fresa: Las fresas ayudan a limpiar los dientes de las mascotas porque son ricas en enzimas. Debe retirarse las hojas verdes y se pueden dar enteras.

Papaya: Promueve la salud intestinal al ser rica en fibra y además contiene papaína, esta fruta se puede dar bien racionada hasta dos veces por semana.

