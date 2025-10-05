Aprende a preparar dulce de calabaza

De acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, "la calabaza en México es uno de los productos más preciados de esta tradicional temporada". Está presente en las cenas y, principalmente, en las ofrendas.A continuación, te compartimos una receta de dulce de calabaza que vas a querer hacer todos los años.También conocido como "calabaza en tacha", el dulce de calabaza es, según el Gobierno de México, "uno de los postres más ricos y populares de nuestra cultura, y se prepara usualmente en época de Día de Muertos".La Dirección de los CENDI y Jardín de Niños, en colaboración con la Coordinación de Nutrición de la UNAM, explica que "Este postre de origen mexicano, suele prepararse de manera distinta en cada región del país, pero en general se utilizan ingredientes de la temporada".Dependiendo de la región, es posible encontrar en la receta elementos como guayaba, tejocote, caña, canela, piloncillo, canela, anís, o clavo.Pero el dulce de calabaza es más que un postre; la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural menciona que también "sirve como remedio en contra los parásitos intestinales". Tanto la Coordinación de Nutrición de la UNAM como la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, hablan del dulce de calabaza como un postre de temporada porque, tradicionalmente, "se emplea exclusivamente la calabaza cucúrbita ya que, por su tamaño y textura, es la que mejor se adapta a los demás ingredientes".Esta especie de calabaza "se alimenta de semillas de otras plantas y de sus mismas flores", es por ello que crecen tanto y llegan a pesar hasta 8 kg por pieza.Para servir después de la cena y poner en la ofrenda, te compartimos la receta de dulce de calabaza de la Coordinación de Nutrición de la UNAM que rescata elementos de distintas regiones.Ingredientes (para 6 porciones)Preparación¡Sirve y disfruta!* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03AL