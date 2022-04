El próximo lunes 2 de mayo se llevará a cabo en el museo MET de Nueva York la mediática Met Gala, uno de los eventos más importantes para la industria de la moda organizado por Anna Wintour, Directora Editorial de la revista Vogue.

En la gala, algunas de las celebridades más populares del momento desfilan en el museo neoyorquino inspirados en la temática impuesta meses antes.

Esta es la primera vez en dos años en que la Met Gala será llevada a cabo en tiempo y forma, ya que en 2020 fue cancelada debido a la pandemia y en 2021 se vio retrasada hasta septiembre por los mismos motivos.

Seis meses después de la última Met Gala llega la edición de este año, cuya temática es una continuación de la del 2021.

Si bien, la Met Gala del año pasado “In America: A Lexicon of Fashion” fue una oda a la moda estadounidense, con homenajes a íconos como Marilyn Monroe y Audrey Hepburn, este año veremos una faceta alternativa de la moda norteamericana, bajo la temática “In America: An Anthology of Fashion”.

Mientras llega la Met Gala 2022, repasamos algunos de los mejores looks del año pasado.

1. Kendall Jenner

La menor de las hermanas Kardashian-Jenner fue en definitiva la famosa que más miradas robó en la Met Gala del año pasado. Kendall Jenner deslumbró con un vestido Givenchy, un claro homenaje a uno de los atuendos que utilizó la icónica actriz Audrey Hepburn en la cinta de 1964 "My Fair Lady"

El vestido que Kendall Jenner usó en la Met Gala 2021 está inspirado en Audrey Hepburn. AFP

2. Billie Eilish

Billie Eilish fue una de las protagonistas de la Met Gala 2021, no solamente porque fue elegida coanfitriona del evento, si no porque apostó por un look “arriesgado” diferente al estilo que usualmente viste en otras alfombras rojas. La cantante sorprendió con un impresionante vestido Oscar de la Renta, homenaje a Marilyn Monroe.

La coanfitriona de la noche, Billie Eilish, sorprendió con un estilo inspirado en Marilyn Monroe. JOHN SHEARER/GETTY IMAGES

3. Gigi Hadid

La modelo estadounidense Gigi Hadid suele ser una de las invitadas más esperadas en la Met Gala. El año pasado optó por un vestido monocromático de Prada y guantes negros de cuero, lo que definió como “una oda a la moda simple”.

Gigi Hadid suele ser una de las invitadas más esperadas en la Met Gala. AFP

4. Timothée Chalamet

Junto a Billie Eilish, Timothée Chalamet fue coanfitrión de la Met Gala 2021. El guapo actor de “Call Me By Your Name” y “Dune” llevó un traje blanco que contrastó con un par de tenis converse del mismo color. Una propuesta juvenil e indudablemente representativa de la moda estadounidense.

Junto a Billie Eilish, Timothée Chalamet fue coanfitrión de la Met Gala 2021. AFP

5. Emily Blunt

Kendall Jenner no fue la única que hizo homenaje a los íconos de Hollywood. La británica Emily Blunt deslumbró con un atuendo firmado por Miu Miu e inspirado en Hedy Lamarr y la película de 1941 “Ziegfeld Girl”.

La británica Emily Blunt deslumbró con un atuendo inspirado en Hedy Lamarr y la película de 1941 “Ziegfeld Girl”. AFP

MR