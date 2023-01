Las 5 mejores mascotas para espacios pequeños

¿Y si tal vez no es que los vecinos tengan una mala idea de ti sino que ese San Bernardo o esos tres daneses no son la mejor opción de mascotas para tu departamento? Las mascotas grandes o varias de ellas en una casa pequeña o departamento suelen ser fuente de varios conflictos vecinales y del hogar. Hay viviendas que no están hechas para albergar grandes mascotas, ya sea por el tamaño de sus estancias o proximidad vecinal.

Sin embargo, esto no significa que deba estar vedada la entrada a las mascotas. Es por ello que te traemos unas cuantas recomendaciones de compañía cuyo tamaño y especie mejorarán esta importante experiencia.

Gatos

Abrimos la lista con uno de los clásicos favoritos para quienes gustan da mascotas. Los gatos se adecúan a departamentos pequeños por su característica independencia.

Los felinos son especies pequeñas que no ocupan grandes espacios o gran ejercicio físico. También resultan animales que no emiten ruidos en altos decibeles. Tampoco emiten tantos ácaros y pelos como los perros u otras mascotas y tienen la ventaja de que mantienen a raya a ciertas plagas.

Peces

Son las mascotas más compactas que vamos a conocer y eso los hace perfectos. Ya sea un solo pez beta nadando en círculos dentro de su pequeña pecera o un multicolor de distintos peces en un acuario, la cantidad no implica mayores molestias para tu espacio o el de tus vecinos, porque ellos deben tener el propio.

Y ni hablar de la ventaja que puede llegar a ser el hecho de que no emitan sonidos. Incluso el producir todo un hábitat para tus pececillos puede resultarte de los más relajante a la vista y ofrece mucho panorama a tu hogar.

Conejos

Al ser relativamente pequeños y requerir poco espacio, los conejos pueden ser tan apropiados como los gatos; sin embargo, acá el problema puede ser si se multiplican.

Cuidar un solo conejo es sencillo y hasta pueden ser entrenados para utilizar un arenero, pero si se aparean y la multiplicación nos desborda, pueden convertirse en agudos dolorcitos de cabeza, donde el caos sea permanente.

ISTOCK/Olga Smolina

Pájaros

Tal como los peces, la mayoría de los pájaros exigen su propio espacio, por lo que no supone un problema el compartirlo con sus dueños. Con la singular diferencia de ser animales inteligentes y curiosos que se prestan para interactuar con sus dueños. Una jaula, voladera o hábitat para pájaros, bien cuidado y limpio no emite malos olores, lo que los hace ideales para apartamentos.

Tortugas

Son los animales más tranquilos y pueden vivir varias décadas. También resultan pedagógicos al ser una especie que requiere conservación.

Hámster

Los hámster, han sido por años, la mejor opción de mascota para muchas familias. Estos roedores permiten a los padres introducir a sus hijos en las tareas diarias del hogar y el cuidado de un animal. Dan grandes lecciones de responsabilidad.

Para evitar problemas, lo más importante es tenerlos en una jaula, preferentemente con juegos para que estén activos.

