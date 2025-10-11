La marca de Corea del Sur es patrocinadora del Mundial de la Copa Mundial de la FIFA desde 1999, un evento deportivo sin precedentes que traerá una gran derrama económica a nuestro país. Se esperan millones de espectadores, turistas de todo el mundo en 2026 y el mayor fabricante coreano de autos, ya se está preparando.

Hyundai, una marca que ya cuenta con 11 años en nuestro país, es de las compañías referentes en posicionamiento, con un total de ventas que superan las 469 mil unidades desde su llegada, así como 38 mil vehículos comercializados en lo que va del 2025.

Cuenta con más de 75 distribuidores en la República Mexicana y actualmente su producto mejor posicionado es el SUV Creta. También reveló que, en este año, las ventas de híbridos han incrementado 25% en comparación a 2024. Otros referentes de ventas de la marca en México son el Grand i10, con 17,487 ventas, su opción de entrada a Hyundai.

Ahora, la marca revela su consolidación en el Mundial de Futbol 2026, con diferentes experiencias pensadas para los clientes y distribuidores, activaciones enfocadas en acercar al consumidor todavía más con la marca y el tema del mundial.

Habrá campañas específicas al usuario de Hyundai y compartir más la “fiebre” mundialista que ya tiene muy altas expectativas para nuestro país. Se contarán historias que involucran a Hyundai con la tendencia del deporte y la pasión por el fútbol.

Se destacaron los logros de la iniciativa Hope On Wheels, un proyecto que se estableció hace meses en México y que ha cambiado vidas a niñas y niños con Cáncer. En Estados Unidos se estableció hace 20 años. Desde su inicio de operaciones en México, ya se han acumulado 5.9 millones de pesos mexicanos.

La marca igualmente reveló una estrategia de tres ejes, entre producto, marca y patrocinios, para contar con una visión más integral de posicionamiento en nuestra región. Por ello el Mundial es clave, más que el otro año será en México.

Entre los embajadores de Hyundai para el Mundial de Futbol 2026 estarán iconos del deporte en México como el “El Matador” Luis Hernández, Oswaldo Sánchez, el “Chino” Huerta y Memo Ochoa.

El Mundial de Futbol 2026 dará inicio el jueves 11 de junio y va hasta el 19 julio 2026; habrá juegos en CDMX, Guadalajara y Monterrey.

CT