Estas son las flores que debes colocar en la ofrenda de Día de Muertos

La celebración del Día de Muertos se encuentra a solo unas semanas de distancia, y en este escenario, los mexicanos ya se preparan para instalar su ofrenda a los seres que ya no están con nosotros. Aquí, la flor de Cempasúchil juega un rol fundamental, sin embargo, esta no es la única que puede colocarse en el altar.

Cada uno de los elementos de la ofrenda para honrar a seres queridos fallecidos tiene un papel importante, por ello, las flores no son solo un factor decorativo.

Aquí te contamos qué otras flores, además del cempasúchil, puedes incorporar en tu altar de muertos.

¿Qué flores se deben colocar en el altar de muertos?

El Cempasúchil, la Nube y el Terciopelo son flores que no pueden faltar en la ofrenda del Día de Muertos. Cada una de ellas tiene un simbolismo importante.

Cempasúchil

Reconocido por su vibrante color, el Cempasúchil significa "flor de veintena". Se utiliza porque los mexicas consideraban que su fuerte aroma servía para guiar a las almas desde el Mictlán hasta el punto de la ofrenda.

Flor de Terciopelo

También conocida como cresta de gallo, esta flor simboliza en el altar de muertos el amor eterno de la familia hacia el difunto. Suele colocarse en los bordes para proteger los elementos de la ofrenda.

Flor de Nube

Conocida también como Velo de Novia, debido a que simboliza la pureza, la inocencia y la ternura, esta flor se utiliza especialmente para las ánimas de los niños.

Cabe decir que las flores que acompañan el altar de muertos pueden variar según la región. Por ejemplo, en Puebla suelen poner ofrendas con flores azules y blancas.

MB

