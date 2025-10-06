Come estas frutas y verduras en octubre

Con la llegada de octubre y de otoño, en esta nota te mostramos las frutas y verduras que deberías consumir para aprovechar que se encuentran en temporada.Si bien hoy en día, gracias a los avances en la agricultura, podemos acceder durante todo el año a productos que antes sólo crecían en un periodo corto, se recomienda consumir los que son de temporada.Además del sabor y los beneficios nutrimentales, la Asociación Americana del Corazón señala que los alimentos de temporada aportan ventajas que impactan en el bienestar, por ejemplo:El equinoccio de otoño, que ocurre entre los últimos días de septiembre, marca el inicio de una estación que influye directamente en los ciclos agrícolas y en la disponibilidad de productos de temporada, explica un artículo de la Universidad Intercontinental.Esto sucede porque, en el hemisferio norte, el día y la noche tienen prácticamente la misma duración, ya que el sol se posiciona justo sobre el ecuador terrestre.Ese equilibrio de la luz solar no solo anuncia el fin del verano, sino que también provoca un descenso paulatino de las temperaturas, noches más largas y cambios en la humedad ambiental.Tales condiciones influyen en los ciclos agrícolas, pues muchas plantas completan su maduración y se cosechan durante la época, mientras que otras se siembran aprovechando la humedad del suelo y la exposición solar baja.Por su parte, Elena de la Fuente Hidalgo, especialista en Endocrinología y Nutrición del Hospital Quirón Salud, señala en un artículo publicado en su sitio web que las frutas y verduras del otoño -como las que distinguen al mes de octubre- son especialmente ricas en antioxidantes que refuerzan el sistema inmunológico y ayudan a prevenir resfriados, mitigando los efectos del cambio de estación.De igual manera, estos alimentos destacan por su aporte de vitamina C, vitamina A, fibra y minerales, esenciales para fortalecer las defensas.Consumir frutas y verduras de otoño no solo significa aprovechar al máximo sus nutrientes y beneficios para la salud, sino también una forma de apoyar la economía local y mantener vivas las memorias colectivas de cada región.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB