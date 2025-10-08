El pan de muerto es uno de los mayores símbolos del Día de Muertos y, cada año, millones de familias en México lo esperan para compartirlo en casa, llevarlo al trabajo o la escuela, o bien, como es tradición, colocarlo en la ofrenda a los seres queridos que ya no están, el altar. Sin embargo, detrás de su sabor característico de este tramo del año, también se esconde un alto contenido en calorías, que puede afectar la salud si se consume en exceso.

¿Qué tan saludable es comer pan de muerto?

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), una pieza de pan de muerto de 100 gramos aporta cerca de 400 kilocalorías, lo que representa una cuarta parte de la ingesta diaria recomendada para un adulto promedio. En personas con sobrepeso u obesidad, cuyo consumo calórico sugerido ronda las mil 500 kilocalorías al día, una pieza completa equivale a más de una cuarta parte de su dieta.

El año pasado, en estas fechas, el IMSS recordó que este alimento típico puede disfrutarse siempre que se integre dentro de una alimentación equilibrada, siguiendo las pautas del Método del Plato Saludable. Este recomienda llenar la mitad del plato con verduras; una cuarta parte con alimentos de origen animal bajos en grasa, como pollo o pescado; y la otra cuarta con cereales o leguminosas, como tortilla, arroz o frijoles. Además, se deben incluir frutas frescas y preferir siempre el agua simple sobre las bebidas azucaradas.

El IMSS recomienda mantener un límite en el consumo de pan de muerto a media pieza, acompañada de café o té sin azúcar. Las versiones rellenas o cubiertas con chocolate incrementan de manera importante las calorías, por lo que deben consumirse de manera muy ocasional.

También, el instituto aconseja moderar otros productos típicos de la temporada, como atoles, dulces o refrescos, que suelen contener grandes cantidades de azúcar y carbohidratos y que, pueden no ser muy saludables cuando se les come después de una pieza de pan de muerto o más.

Entonces, en resumen, el pan de muerto puede formar parte de una dieta saludable si se disfruta con moderación. Lo importante, según el IMSS, está en mantener un equilibrio: disfrutar la tradición sin excesos, combinarla con alimentos naturales y priorizar hábitos saludables que permitan celebrar sin ponerse en riesgo.

