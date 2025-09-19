Hoy en día el WiFi es indispensable para el trabajo, el entretenimiento y la comunicación. Sin embargo, en muchas ocasiones la red puede volverse lenta sin una explicación aparente. Una de las causas más comunes es que haya demasiados dispositivos conectados, e incluso que terceros estén utilizando tu internet sin autorización.

A continuación, te contamos cómo identificar cuántos equipos están conectados a tu red y qué medidas puedes tomar para mantenerla segura.

1.- Revisa desde la app o página de tu proveedor de internet

La mayoría de los proveedores ofrecen aplicaciones móviles o portales web donde es posible ver en tiempo real los dispositivos conectados al WiFi. Solo necesitas ingresar con tu cuenta de cliente para consultar la lista y, en algunos casos, bloquear conexiones sospechosas.

2.- Ingresa al panel de administración del módem o router

Cada módem o router cuenta con una dirección IP (por lo general 192.168.0.1 o 192.168.1.1) que permite acceder a su configuración desde cualquier navegador. Una vez dentro, en el apartado de “Dispositivos conectados” o “DHCP”, encontrarás la lista de equipos con su nombre, dirección IP y dirección MAC.

3.- Utiliza aplicaciones especializadas

Existen herramientas gratuitas y de pago para monitorear tu red, como Fing, WiFi Analyzer o Who’s on my WiFi. Estas apps escanean tu conexión y muestran todos los dispositivos conectados, con detalles como marca, tipo de dispositivo y dirección MAC.

4.- Revisa luces y rendimiento del router

Un método más rudimentario pero efectivo es apagar o desconectar todos tus dispositivos de casa y observar si las luces del router siguen parpadeando. Si lo hacen, puede indicar que alguien más está usando tu red.

5.- Refuerza la seguridad de tu WiFi

Si detectas dispositivos extraños, es importante tomar medidas:

Cambia la contraseña por una más segura (mezcla letras, números y símbolos).

Actualiza el firmware del router.

Desactiva la opción WPS, ya que puede ser vulnerable.

Activa el filtrado por direcciones MAC para limitar qué equipos pueden conectarse.

Saber cuántos dispositivos están conectados a tu WiFi no solo te ayudará a mejorar la velocidad de tu internet, sino también a proteger la seguridad de tu red. Con herramientas simples (ya sea desde la app del proveedor, el panel del router o aplicaciones externas) podrás tener control total sobre tu conexión y evitar accesos no autorizados.

BB